Rugby Pro D2 - Un black signe à Provence Rugby

Le demi de mêlée Jonathan Ruru, en provenance des Auckland Blues, arrive à Aix-en-Provence. S’il satisfait aux tests médicaux il signera un contrat définitif jusqu’en 2023. Âgé de 28 ans, Ruru vient de remporter l’édition 2021 du Super Rugby qui, pour cause de covid-19, regroupait cette saison uniquement les franchises australiennes et néo-zélandaise.

Jonathan Ruru arrive à Aix-en-Provence ©PRO D2/Provence Rugby

Joueur talentueux, rigoureux et exigeant dans la préparation physique, Jonathan Ruru a été Maori All Black -avec des débuts face aux Barbarians français en 2017- et international à 7 pour la Nouvelle-Zélande. Il compte à son actif 46 rencontres disputées en Super Rugby.

Il s’engage en tant que joueur supplémentaire au sein d’un effectif où un poste de demi de mêlée était vacant depuis le licenciement pour faute grave (propos racistes tenus envers un adversaire) de Ludovic Radosavljevic. Rappelons que ce dernier avait écopé de 26 semaines de suspension à cette occasion. Annoncé ce mardi comme nouvelle recrue du SO Avignon, club de rugby à XIII qui évolue en Élite 1, sa nouvelle licence a été suspendue mercredi par la Fédération Française de Rugby à XIII. Affaire à suivre…

Se reprendre devant Montauban

Pour les rugbymen provençaux, le 3e bloc de la saison a mal débuté en Bretagne la semaine dernière. Face à une formation vannetaise largement prenable, les Noirs, qui jouaient en blanc pour la circonstance, se sont inclinés 25-22 après avoir mené de neuf points à 20 minutes de la fin du match. Vendredi, la réception de Montauban, qui est en pleine bourre actuellement, constituera le match du rachat pour les troupes de Mauricio Reggiardo. Et ce ne sera pas une partie de plaisir…

Michel EGEA

Provence Rugby vs Montauban, à 19h30 ce vendredi 26 novembre au stade Maurice David à Aix-en-Provence. Plus d’info provencerugby.com

XV de départ

1 - Federico Wegrzyn

2 - German Kessler

3 - Luke Tagi

4 - Hans Nkinsi

5 - Alexandre Flanquart

6 - Tomas de la Vega

7 - Quentin Witt

8 - Charles Malet

9 - Théo Nanette

10 - Enzo Selponi

11 - Kevin Bly

12 - Louis Marrou

13 - Théo Belan

14 - Léo Drouet

15 - Florent Massip

Finisseurs

16 - Loick Jammes

17 - Thomas Vernet

18 - Tyrone Viiga

19 - Grégory Annetta

20 - Adrien Bau

21 - Nicolas Bezy

22 - Peter Betham

23 - Mohamed Loukia

