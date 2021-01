Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Une défaite porteuse d’espoir pour Provence Rugby

Les Provençaux ont parfaitement tenu tête aux Catalans en mêlée notamment (Photo capture d’écran)

Livré l’un des meilleurs, sinon le meilleur match depuis le début de la saison

Un match intense, sans temps morts, où les deux formations se sont rendues coup pour coup, rencontre parfaitement préparée par les Noirs sous la baguette d’un Fabien Cibray qui connaissait parfaitement les qualités de son adversaire du soir. Et au-delà d’une légitime déception, à l’issue de la rencontre, le coach ne pouvait que louer l’attitude de ses troupes qui ont, assurément, livré l’un des meilleurs, sinon le meilleur match depuis le début de la saison. De quoi envisager la suite d’un copieux programme avec un peu plus de baume au cœur. Se tourner vers l’avenir, c’est aussi ce que faisait Ludovic Rado en bon capitaine, préférant mettre l’accent sur les aspects positifs de ce match au sommet. Une rencontre qui se déroulait devant les caméras de Canal+ et qui a séduit les amateurs de ballon ovale par son niveau. Programmée à la suite du duel Castres-Agen en Top 14, elle n’a pas souffert de la comparaison, loin s’en faut. Et la combativité de Charles Malet, les percées de Andrzej Charlat ou l’assurance au pied de Florent Massip, pour ne citer qu’elles, ont été impressionnantes. Les Provençaux se tournent désormais vers leur déplacement de vendredi à Nevers qui constituera un autre test de haut-niveau.

Michel EGEA