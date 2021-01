Rugby Pro D2 – Victoire impérative pour Provence Rugby qui reçoit Valence-Romans

Accueil > Sports > Rugby Pro D2 – Victoire impérative pour Provence Rugby qui reçoit (...)

Provence Rugby reçoit Valence-Romans ce vendredi 22 janvier (Photo archives Destimed/R.P)

Au cours de la conférence de presse d’avant match, le deuxième ligne Damien Lagrange ne s’est pas appesanti sur la frustration née d’une défaite à Nevers (23-19) dans les dernières minutes préférant se tourner vers la réception des Drômois :« On a préparé ce match comme une rencontre que l’on veut gagner avec intensité et précision. On a mis tous les ingrédients cette semaine pour l’emporter face à Romans. On est conscients de nos manques et des détails qui ne nous ont pas permis de gagner face à Perpignan ou à Nevers. J’espère que la frustration emmagasinée va nous servir de carburant. »

« Valence-Romans, une équipe très pragmatique »

Fabien Cibray, le coach provençal, connaît bien les Drômois. Depuis le début de la saison, lorsqu’il évoque cette équipe, il en parle comme d’une formation redoutable. Et après un début de saison en demi-teinte, Valence-Romans vient de marquer les esprits avec trois victoires consécutives alors que les Provençaux viennent d’enregistrer trois défaites consécutives. « J’ai connu Valence-Romans en tant que joueur en Fédérale 1. Historiquement, chaque fois qu’on les joue, ce sont des matchs étriqués, des rencontres compliquées. Nos dynamiques de résultats se croisent aujourd’hui et nous sommes sérieusement sur nos gardes. C’est une équipe très pragmatique. Ils sont solides devant, solides sur les mauls et possèdent jeu au pied avec lequel ils te mettent régulièrement en difficulté ; en fait ils ont des arguments et des matchs winner un peu partout sur le terrain. Ils arrivent dynamiques et en confiance ; nous nous attendons à un match difficile. »

« C’est le jeu que nous voulons jouer »

Pour Fabien Cibray, la réalité du moment est paradoxale. « C’est sûr que nous sommes frustrés après ces défaites ; mais depuis le début de l’année nous possédons l’identité du jeu que nous voulions mettre en place. Aujourd’hui il nous faut capitaliser sur ce jeu. Cela passe par plus de précision et de lucidité dans les moments clés des matchs. Contre Nevers notre défense est plutôt bonne ; mais on manque deux placages dans le match et on encaisse 14 points… J’aimerai que l’on ait un peu plus la main sur le ballon, que nous fassions plus de breaks et surtout il nous faut finir les coups. » Face à Valence-Romans, Provence-Rugby ambitionne de lâcher les chevaux et de mettre la machine en ordre de marche afin de pouvoir poursuivre un début d’année 2021 qui ressemble, nous l’avons déjà écrit, à des travaux forcés. Prendre quatre, voire cinq points serait idéal.

Michel EGEA

Provence Rugby vs Valence-Romans, vendredi 22 janvier, Stade Maurice David à Aix-en-Provence à 19 heures.

Le 15 de départ : Mike Corbel (1) Hikairo Forbes (2), Zaza Navrozashvili (3), Jérôme Mondoulet (4), Damien Lagrange (5), Guillaume Piazzoli (6), Bertrand Guiry (7), Charles Malet (8), Clément Barbo (9), Ludovic Radosavljevic (10), Thomas Guigon (11), Seremaia Burotu (12), Charles Brousse (13), Andrezj Charlat (14) Florent Massip (15).

Remplaçants : J. Laget (16), O. Ishchenko (17), A. Warion (18), D.

Bonnin (19), A. Bau (20), D. Laverne (21), B. Delage (22), M. Loukia

(23).