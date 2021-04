Accueil > Provence > Economie > SUD Accélérateur : 21 entreprises pour la 4e promotion

SUD Accélérateur, programme régional d’accompagnement sur-mesure au service des ETI de demain ©Adobe Stock

La Région Sud et son agence de développement économique Rising Sud en partenariat avec Bpifrance font de l’accompagnement des entreprises un axe fort de leurs missions d’intérêt général et de leurs orientations stratégiques, convaincus qu’« au-delà des financements, les entreprises ont besoin d’être soutenues dans la réalisation de leurs projets, notamment sur l’innovation et à l’international ».

Sud Accélérateur vise à faciliter l’émergence des leaders régionaux et aide les entreprises à franchir un cap majeur de croissance en actionnant plusieurs leviers pour leur donner les meilleures chances de succès. Pour accompagner les entreprises, risingSUD s’appuie, dans le cadre d’un transfert de méthodes et de bonnes pratiques, sur l’expertise éprouvée de Bpifrance en matière d’accélération (près de 60 accélérateurs lancés et 1 800 dirigeants embarqués depuis 2015).

Le dispositif se destine à être le 1er Accélérateur régional certifié ISO.

Ainsi les 21 PME retenues pour intégrer le programme d’accompagnement Sud Accélérateur sont implantées dans les six départements de la région Sud et évoluent dans des secteurs d’activité variés. Ces structures sont des valeurs sûres qui ont en commun un fort potentiel de croissance. En moyenne, elles réalisent déjà un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros, comptent 84 collaborateurs et affichent une croissance de 11% en 2018 et 2019. 90 % souhaitent recruter dans l’année à venir, 86 % déclarent avoir un projet de transformation digitale, 47 % souhaitent mener une opération de croissance externe dans les 5 ans.

« Le développement économique est la priorité de la Région »

Bernard Kleynhoff, président de Rising Sud © DR

Pendant 24 mois, elles vont bénéficier d’un accompagnement spécialisé comprenant des expertises, des formations en collaboration avec Skema Business School ou encore des mises en réseau. « Avec cet outil, nous impulsons une dynamique d’accélération complémentaire aux dispositifs existants, dédiée aux entreprises régionales qui vont devenir les championnes de demain », assure Bernard Kleynhoff, président de la commission économie, industrie, innovation, nouvelles technologies et numérique de la Région Sud et président de Rising Sud. Et il rappelle encore que « le développement économique est la priorité de la Région car sans ce développement on ne peu rien faire ».

un dispositif d’accélération qui inscrit et ancre profondément les entreprises dans les territoires

Une première étude d’impacts socio-économiques réalisée en 2018 par un cabinet indépendant Goodwill Management, a posé les fondamentaux de l’impact du 1er Accélérateur PME Bpifrance régional, SUD Accélérateur, sur la croissance des 7 entreprises de la première promotion (2016-2017), 3 ans après leur entrée dans le programme. L’accompagnement avait contribué à l’accélération de la croissance des entreprises en créant davantage de valeur​, de gain de productivité et de compétitivité. Cela s’était traduit par : le développement de l’actif immatériel des entreprises le développement du capital humain une forte croissance de CA et d’emplois qui s’inscrivent dans le temps un dispositif d’accélération qui inscrit et ancre profondément les entreprises dans les territoires.

Coup d’accélérateur

Depuis les débuts de SUD Accélérateur, en 2016, 30 entreprises ont récolté les fruits de ce dispositif à l’effet démultiplicateur. En quatre ans, malgré l’impact de la Covid-19 en 2020, elles ont vu leur chiffre d’affaires croître de 47% (180 millions d’euros en plus). Et même de 80% à l’export. En outre, elles ont créé 756 emplois directs (+ 42%), dont 276 dans la région (+ 19%). Quatre de ces sociétés ont largement confirmé leur passage de PME à ETI. Deux autres vont rapidement leur emboîter le pas.

un accompagnement très enrichissant sur deux ans

Marie Céard, dans les Hautes-Alpes, dirigeante de Moulin Céard, une des 21 PME de cette 4e promotion explique : « SUD Accélérateur est un accompagnement très enrichissant sur deux ans, ce qui nous laisse le temps de mûrir tous les sujets proposés. D’un côté, les séminaires sur des thématiques primordiales pour toute entreprise, échelonnés sur un rythme vraiment convenable, qui sont l’occasion de créer ou enrichir son réseau. Et de l’autre, le suivi personnalisé avec un consultant sélectionné selon votre domaine d’activité, ce qui est très formateur. C’est un programme bienveillant et une belle opportunité pour nous aider à construite notre avenir. »

Antoine Dray, dirigeant de l’agence ADR, dans les Alpes-Maritimes, ajoute : « Je suis ravi d’avoir été sélectionné et de participer au programme SUD Accélérateur. Pour un chef d’entreprise autodidacte qui n’a jamais connu de formation, l’expérience est riche tant en apprentissage qu’en relationnel avec les autres participants. A ce jour je suis satisfait de l’ensemble du programme. Mon diagnostic 360° est en cours, j’attends avec impatience mes entretiens avec le consultant dans les prochains jours, je suis certain que son résultat sera efficace pour mes prises de décisions à venir ».

Jean EYGUESIER