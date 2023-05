Salon des Agricultures de Provence : et le Merle devient gourmand du 2 au 4 juin

Accueil > Provence > Economie > Salon des Agricultures de Provence : et le Merle devient gourmand du 2 (...)

Le Salon des Agricultures de Provence qui se tiendra du 2 au 4 juin au Domaine et Centre de formation du Merle à Salon-de-Provence entend rapprocher le monde agricole des consommateurs, montrer le visage de l’agriculture moderne et promouvoir la qualité des produits alimentaires des Bouches-du-Rhône.



Cette 6e édition du Salon des Agricultures de Provence s’articule autour d’un grand Marché de producteurs, d’une Ferme aux animaux, de dégustations culinaires et de nombreuses animations. En 2023 pour la première fois, la Société Française d’Arboriculture organise son Championnat de France des Arboristes Grimpeurs dans le cadre du Salon des Agricultures de Provence.

Martine Vassal et les partenaires organisateurs ont présenté le programme du Salon des Agricultures de Provence © Département des Bouches-du-Rhône

Créé en 2016, le Salon des Agricultures de Provence est organisé par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et l’Institut Agro, porté par le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles (PETR) avec le soutien de leurs partenaires.

L’événement investit le Domaine et Centre de formation du Merle à Salon-de-Provence. Cette propriété de l’Institut Agro qui s’étend sur un site naturel de 400 ha est aussi une plateforme pédagogique et expérimentale spécialisée dans l’élevage ovin transhumant, la gestion de l’eau et la production du foin de Crau AOP. Vitrine du monde agricole, le Salon des Agricultures de Provence propose plusieurs pôles d’expositions et d’animations autour du végétal, de l’élevage, de l’alimentation, de l’eau et de l’environnement, de l’innovation et des technologies, des formations, métiers et emplois dans le monde agricole, etc. Le salon accueille aussi un espace de machinisme et d’équipements pour les professionnels.

Rendez-vous dédié aux circuits courts, le Salon des Agricultures de Provence propose aux consommateurs toute la diversité et la pluralité des productions agricoles dans les Bouches-du-Rhône. L’occasion idéale de rencontrer les exploitants de proximité, de s’approvisionner en produits du terroir et en fruits et légumes frais et de saison.

Plus de 50 animations

Les partenaires organisateurs coordonnent un programme de plus de 50 animations, ateliers et jeux à la découverte des produits locaux, du bien manger et de la préservation de l’environnement. Ainsi l’agriculture et l’alimentation seront racontées aux enfants. 5 000 enfants sont en effet attendus au Salon des Agricultures de Provence, dont 1 300 élèves des écoles et des collèges du département le vendredi. Pour tous, des ateliers pédagogiques, des jeux et des activités en lien avec l’alimentation durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le vendredi 2 juin, le Salon accueille un millier d’écoliers et 300 collégiens accompagnés par leurs enseignants. Ils suivront plusieurs parcours pédagogiques adaptés aux différentes classes d’âge. Les enfants sont encadrés pendant toute la visite du salon et participent à des ateliers conçus sur-mesure pour eux, à la découverte de l’agriculture et de ses métiers.

4e édition du trophée de l’innovation

Ils seront neuf finalistes à se disputer le palmarès du Trophée de l’Innovation 2023. Le jury technique a évalué une vingtaine de dossiers candidats proposés par des entreprises, coopératives ou associations, et il a sélectionné les projets les plus innovants qui participent à dessiner une agriculture performante et durable. Doté de 8 000 € de prix, le concours concerne 4 catégories d’innovations : les produits, les pratiques culturales, les processus de transformation, les modes de distribution en circuit court.

Les neuf finalistes soumettront leurs projets au jury final qui se tiendra le samedi 3 juin dans le cadre du Salon des Agriculture de Provence. Le public du salon pourra également découvrir ces projets présentés sur le pôle Innovation (le samedi). Les innovations sélectionnées- par ordre de passage devant le jury- sont : Le cabas Tuyau d’Ecomouv, La Routo de la Maison de la Transhumance, le jambon cru d’agneau de Guillaume Ciancanelli, Wulp Viti de Praysbee, le Hub agricole de la coopérative Mon Maraîcher Provençal, l’Hydroseeding traîné de Chabas, la filière Shiso en Provence et l’huile de Shiso "in & out" de la Shiso Compagnie, les Fermes urbaines écologiques en aquaponie À la Fraîche, les nouvelles gammes d’Ipsago.

Cuisine et dégustations

Dans la cuisine éphémère du salon, des Chefs se succèdent aux fourneaux et animent des ateliers culinaires. Ils invitent les visiteurs à suivre la préparation de plats traditionnels ou de recettes plus exotiques ou contemporaines réalisées à partir des produits du terroir. L’espace accueille des démonstrations culinaires et également des séances quotidiennes de dégustations de produits proposées par les agriculteurs présents sur le salon, en collaboration avec les filières et les groupements de producteurs.

Programme des animations culinaires

▶ Animation Chefs de cuisine des collèges du 13 chaque jour de 11h00 à 14h00

▶ Atelier de cuisine « Que fait-on avec les légumineuses ? » animé par Sylvie Keller, les Cuisines Nourricières, avec les produits ‘Goûtez au 13’.

Vendredi de 14h30 à 16h30

▶ Dégustations de produits locaux

Vendredi et samedi à 16h30 et à 17h30

▶ Atelier cuisine & santé avec le pâtissier Benoît Molin

Samedi et dimanche de 14h00 à 15h00

▶ Animation petits chefs avec le pâtissier Benoît Molin

Samedi et dimanche de 15h00 à 16h30

Dégustation de viandes locales

Avec le food-truck Interbev, l’association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes sur le pôle Élevage.

Samedi et dimanche en continu

Dégustation de produits des campagnes de Berre L’Étang, avec l’association pour le Développement de l’Agriculture de Berre l’Étang (Adabe).

Tous les jours en continu jusqu’à 17h30.

Dégustations des produits AOP et IGP signatures du terroir.

Samedi et dimanche à 10h30 et à 15h30

La restauration sur le salon

Le Salon des Agricultures de Provence propose plusieurs formules de restauration (snack provençal, food trucks) et des tables de pique-nique en accès libre. Les visiteurs peuvent aussi concocter une assiette gourmande directement auprès des stands des producteurs.

Nocturne du samedi, l’ambiance est à la fête !

Le salon joue les prolongations avec une nocturne festive. Au programme, un repas gourmand (plusieurs menus : paëlla, taureau à la broche, cuissot de cochon) ou des assiettes gourmandes, dans les allées du salon, en musique et en toute convivialité. Avec le soutien du MIN Châteaurenard -Provence.

Samedi de 19h à 23h00.

Il est conseillé de réserver son repas au préalable, en ligne sur le site

salon-agricultures-provence.com à partir du 15 mai. Vente des repas sur place à l’accueil du salon : sous réserve des disponibilités.