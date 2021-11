Satys gèle son projet d’implantation d’une usine à Marignane (13) : réactions de la CCIAMP, l’UIMM, le GMFI, FO Métallurgie 13...

Accueil > Provence > Economie > Satys gèle son projet d’implantation d’une usine à Marignane (...)

L’usine Satys, classée Seveso, ne s’installera pas dans la ZAC des Florides à Marignane (13), un succès pour les collectifs d’habitants et la mairie de Marignane. C’est par un communiqué qu’Eric Le Dissès, le maire de Marignane annonce que Martine Vassal, présidente de la Métropole, a accédé à sa demande de ne pas autoriser l’installation de l’usine de traitement de surface, Satys, classée Seveso seuil bas. « Aujourd’hui, c’est un beau jour pour notre ville », conclut le maire dans son communiqué. En revanche le monde économique -CCIAMP, UIMM, Groupement Maritime et Industriel de Fos et sa région ainsi que le syndicat FO Métallurgie 13- fait part de son inquiétude après cette décision. La CCIAMP propose d’organiser une table ronde pour renouer le débat.

Satys avait choisi Marignane (13) pour l’implantation de sa dernière usine spécialisée dans le traitement de surface aéronautique ©Satys.com

Le groupe industriel français Satys explique dans un communiqué s’être engagé en 2018 « dans un projet ambitieux visant à sauver les emplois de l’usine PMA menacée de fermeture par les autorités de l’État et à sécuriser la chaîne d’approvisionnement d’Airbus sur des pièces critiques pour la sécurité des aéronefs. » Dans le cadre de ce projet, Satys a repris l’exploitation des activités de PMA (Protec Métaux d’Arenc) à Marseille (15e) en mai 2021 et a réalisé des travaux importants durant l’été 2021, « visant à supprimer tout risque de pollution additionnelle avant le transfert prévu dans une nouvelle unité. »

En effet, l’exploitation de Satys STM (anciennement PMA) est actuellement assurée dans une usine très ancienne et vétuste. « Dans le cadre de la reprise de l’activité de PMA, notre intention est donc de construire une unité ultra moderne de traitement de pièces aéronautiques basée sur un savoir-faire des personnels de Satys reconnu par toute la filière. La proximité directe avec Airbus, leader mondial, est un avantage concurrentiel », précise le Groupe qui ajoute que « maximiser la production en France avec 120 salariés a toujours été au centre de notre stratégie dont l’outil industriel est majoritairement localisé en France, et, dans le cas présent, en proximité directe avec les activités hélicoptères d’Airbus, leader mondial sur ce marché, avec une part de marché supérieure à 50%. Nous sommes fiers d’être l’un de ses partenaires privilégiés. »

La ZAC des Florides à Marignane

Le groupe affirme avoir toujours fixé à ses sites industriels dans le monde « la règle absolue d’être meilleur que les exigences environnementales, hygiène et sécurité. C’est bien sûr le cas de notre projet localisé dans la ZAC des Florides à Marignane, prévue pour recevoir l’écosystème aéronautique industriel ». Satys a présenté un dossier d’approbation environnementale aux Services de l’État dès 2020 et il y a intégré toutes les dernières technologies en termes de traitement de l’air, de l’eau et protection incendie, « afin de garantir une conformité parfaite avec les règlementations les plus strictes en termes de sécurité et d’environnement ». Le groupe rappelle par ailleurs que « le processus d’instruction du dossier a été mené en complète transparence avec l’ensemble des Services de l’État et les acteurs locaux ou régionaux ». Satys en outre, durant la préparation du dossier, « a régulièrement tenu informé l’ensemble des parties prenantes (Mairie de Marignane, Région, Métropole, salariés notamment) des contours du projet et de sa justification sociale, économique et environnementale. Durant cette phase, l’ensemble de ces interlocuteurs se sont toujours montrés très favorables au projet et l’ont toujours soutenu ».

« Une inquiétude grandissante de la population »

Le groupe dit avoir entendu ces dernières semaines, « l’inquiétude grandissante exprimée par de nombreux marignanaises et marignanais. Nous la comprenons (...). Nous regrettons néanmoins que cette inquiétude et les questions légitimes de la population, aient pu être amplifiées et instrumentalisées, par des amalgames, des fausses informations et parfois des considérations partisanes, dont malheureusement les collaborateurs de Satys ont été très injustement les premières victimes. »

« Geler le projet »

Dans ce contexte il apparaît nécessaire à Satys « de geler le projet » tout en confirmant néanmoins « sa volonté ferme de soutenir ses activités de traitement de surface ». Il engage ainsi « l’étude d’un scénario modifié dans les prochaines semaines en lien avec les services de l’état, afin de continuer à protéger l’emploi des 120 personnes de Satys STM et tout l’écosystème économique aéronautique. En effet, sans le site actuel, plusieurs centaines d’aéronefs pourraient se retrouver cloués au sol avec des conséquences extrêmement fortes pour l’aéronautique française et bien sûr pour le tissu social et économique de la Région ».

La CCIAMP : « Une très mauvaise nouvelle pour l’emploi, pour la vocation industrielle de notre territoire et pour l’avenir »

La CCIAMP prend acte de la décision de l’entreprise Satys de geler son projet de nouvelle usine 4.0 de traitement de surface aéronautique et spatial prévue à Marignane sur le site des Florides. « Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour l’emploi, pour la vocation industrielle de notre territoire et pour l’avenir ».

La CCIAMP ne se résigne pas : « Nous souhaitons que les prochaines semaines et prochains mois nous permettent de retravailler ce projet sereinement et constructivement. Il en va de l’avenir de l’activité de Satys STM (ex PMA) et de ses quelques 150 collaborateurs, mais aussi de la supply chain d’Airbus, qui pourrait être remise en question, si aucune autre solution n’était trouvée ».

Dans cette perspective, la CCIAMP se propose de réunir très rapidement l’entreprise et l’ensemble des parties prenantes et décideurs avec la tenue d’une table ronde sur ce dossier important et emblématique.

« Nous avons construit depuis 50 ans un territoire d’excellence industriel, fertile en innovations, en activités et en emplois. Il y a ici, un savoir-faire manifeste et unanimement salué. Alors même que le pays connait un défi majeur de réindustrialisation post Covid, il nous apparaît vital de remobiliser l’État, les collectivités, les entreprises et l’ensemble des parties prenantes et acteurs utiles… autour d’une nouvelle dynamique industrielle 4.0 à la fois respectueuse de l’environnement, des populations, et génératrice de richesse et d’emplois. J’en appelle à la responsabilité de l’ensemble des acteurs et décideurs publics et privés afin de ne pas hypothéquer durablement notre image et notre devenir industriel », insiste Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

L’UIMM demande une réunion d’urgence

L’UIMM tient aussi à faire part via un communiqué de sa vive inquiétude à la suite de l’annonce de Satys de geler le projet de nouvelle usine 4.0 de traitement de surface aéronautique et spatial prévue à Marignane. « Des arguments fallacieux avancés par diverses associations et des fake news largement relayées, ont malheureusement attisé la peur des riverains, et eu raison d’un projet industriel pourtant essentiel et sur, conduit par le leader mondial de la peinture d’aéronefs, possédant toutes les certifications ISO en termes de sécurité, qualité et environnement, et reconnu internationalement pour la qualité de ses installations, son sérieux et son éthique. ». Et de déplorer : « Cette décision contrainte, rend désormais incertain l’avenir de l’activité de Satys STM (ex PMA) et de ses quelques 150 collaborateurs. Au-delà, c’est toute la supply chain locale d’Airbus Helicopters qui est impactée et menacée à terme. Il est temps d’en mesurer les conséquences : souhaite-t-on clairement la fin de l’industrie aéronautique sur notre territoire ? »

L’UIMM demande au Préfet et aux collectivités une réunion urgente sur ce sujet avec les différentes parties prenantes afin de trouver des solutions.

Réaction du Groupement Maritime et Industriel de Fos (GMFI) et sa région

Le Groupement Maritime et Industriel de Fos et sa région a également réagi : « La décision de Satys, de geler le projet de la nouvelle usine 4.0 de traitement de surface aéronautique et spatial prévue à Marignane, est pour le GMIF une très mauvaise nouvelle, et au-delà, pour l’avenir de notre territoire, très préoccupante ». Le GMIF déplore : « Au moment même où des efforts d’une ampleur jamais égalée sont engagés pour réindustrialiser notre pays, comment comprendre que des projets industriels tels que celui-ci, imaginés en concertation et en accord avec l’État et les collectivités locales, implantés dans une zone (celle des Florides) créée à cet effet, soient rejetés ? ».

FO Métallurgie 13 : l’environnement doit se faire avec l’industrie et non contre elle

Le syndicat FO considère : « Avec cette décision, c’est l’avenir de tous les salariés de l’entreprise qui est en jeu, d’autant qu’ils doivent quitter les lieux dans les mois à venir, conformément aux directives préfectorales ». Et d’ajouter : « Pour FO l’environnement doit se faire avec l’industrie et non contre elle Ce projet ambitieux du groupe Satys prévoyait la création d’une usine de dernière génération (usine du futur 4.0) aux normes de sécurité importantes sur un nouveau site. En plus de tout cela, le groupe SATYS reprenait les activités de PMA-Marseille et l’ensemble du personnel (150 salariés) ». Par rapport à ces inquiétudes et interrogations, l’Union des Syndicats de la Métallurgie FO du 13 demande audience au Préfet de région, puis aux élus locaux et, enfin, à la direction du groupe Satys afin d’obtenir des garanties quant à l’avenir du projet et des salariés

Michel CAIRE

