Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Scalian propose 150 recrutements en région Sud-Est

Groupe spécialisé dans le Conseil et l’Ingénierie, Scalian est à la recherche de ressources et annonce pas moins de 150 recrutements en région Sud-Est. Le but : renforcer ses sites de Sophia Antipolis, Marseille, Marignane, Gémenos et Toulon.

© Scalian

Venez tenter votre chance ! Les profils demandés sont variés et vont d’ingénieurs à consultants, pour les pôles Transformation Digitale, Systèmes Numériques et Performances des Opérations. Scalian intervient dans de nombreux domaines, notamment chez les acteurs du nucléaire dans la gestion de grands programmes de construction de nouvelles installations ou encore les industriels du spatial, dans des opérations essentielles comme la conception de nouveaux satellites. Ses expertises tiennent dans la gestion de projets, de la qualité, des fournisseurs et les transformations digitales

Une liste exhaustive de 150 postes

• Consultants Project Management Office

• Consultants Supply Chain Suivi/Surveillance et Accompagnement fournisseurs

• Assurance Qualité des produits et équipements logiciels, mécaniques et électriques

• Adjoint ou assistant chargé d’affaires notamment dans le secteur de l’énergie

• Consultant en performance environnementale et RSE pour accompagner nos clients industriels dans ces deux enjeux

• Consultant en systèmes et logiciels industriels, notamment en ingénierie amont, validation et développement de logiciels embarqués et industriels

• Consultant en système d’information, cadrage, MOA, développement logiciel de systèmes d’information, tests et recette

Ces postes s’adressent principalement à des profils issus de formation Bac+5, ingénieurs ou diplômés d’école de commerce issus de Grandes Ecoles ou de parcours universitaires. Des expériences industrielles, des compétences techniques et méthodologiques, d’excellentes capacités de communication et une orientation client seront les pré-requis.

Un événement en ligne jeudi 18 mars pour postuler

Pour se renseigner et déposer sa candidature, Scalian a misé sur un événement en ligne le jeudi 18 mars. Les candidats auront l’opportunité de dialoguer avec un large panel d’experts et de participer à des ateliers interactifs. Pour profiter de cette journée virtuelle, une pré-inscription est requise à partir de l’invitation postée sur la page LinKedin du Groupe. Il est également possible de postuler via le lien : scalian.com.

La rédaction