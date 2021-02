Sécurité. La société Answer implantée dans le Var reçoit une délégation d’élus

Accueil > Provence > Economie > Sécurité. La société Answer implantée dans le Var reçoit une délégation (...)

Vincent Bennici, président de la société Answer Sécurité, et responsable territorial de la Fédération française de la sécurité privée (FFSP) pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, vient de recevoir, dans le cadre de « Visite des entreprises du territoire » une délégation d’élus dont la députée du Var, Valérie Gomez-Bassac, Alain Decanis, le maire de Saint-Maximin (83), Robert Bénéventi, maire d’Ollioules (83), Arnaud Fauquet-Lemaitre, maire d’Ollières (83), Claude Porzio maire de Pourcieux (83)… Un dispositif qui permet de découvrir une entreprise du territoire qui a choisi d’établir son siège à Saint-Maximin (Var) mais qui compte également des bureaux à Paris, Aix-Marseille, Avignon ainsi que des bureaux relais à Valence et Nice. A l’issue de la rencontre, Vincent Bennici s’est félicité de l’écoute des élus « sur les problématiques et les effets de la crise de la Covid sur la profession, sur les entreprises ». Toutefois, il précise : « En ce qui nous concerne, nous avons eu la chance de travailler avec la grande distribution, ce qui nous a permis de tenir ».

Une délégation d’élus varois s’est rendue au siège de la société Answer Sécurité fleuron du territoire (Photo A.S/DR)

Une expertise reconnue

Créée en 2004 par Vincent Bennici, Answer sécurité a connu un fort développement grâce « à la confiance témoignée par des "Enseignes" prestigieuses qui reconnaissent la rigueur administrative et technique du suivi des dossiers ». La société qui exerce en grande et moyenne surface (GMS) -centres commerciaux, transports, logistique, hôtellerie, tertiaire et événementiel...- est en pleine croissance, elle réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 15M€. Depuis sa création, « notre société a développé ses compétences dans tous les domaines en terme de sécurité : filtrage et accueil, sécurité incendie, surveillance humaine, télésurveillance et vidéosurveillance », explique le Président qui tient également à préciser que les agents des services de sécurité incendie ont suivi la formation diplômante de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP1, 2 et 3) et offrent un service de prévention, de protection et d’intervention sur des sites sensibles au rang desquels les établissements recevant du public (ERP), les immeubles de grandes hauteurs (IGH) et même les sites classés Seveso. « Ils contrôlent les installations, réalisent des rondes régulières, gèrent les alarmes incendie et interviennent rapidement en cas d’urgence », ajoute le président.

un centre de veille opérationnel 24 heures/24 et 365 jours par an

Vincent Bennici, président de la société Answer Sécurité (Photo A.S/DR)

Le groupe dispose également d’un centre de veille opérationnel 24 heures/24h et 365 jours par an. « Une équipe de professionnels veille sur les locaux grâce à un lien électronique automatisé entre les locaux équipés d’un système de détection et notre PC ». Concernant la vidéo-surveillance Answer propose d’abord une étude pour trouver le meilleur dispositif qui passe par l’installation de systèmes de surveillance par caméra(s) et/ou dôme(s) avec possibilités : d’enregistrement numérique permettant une recherche optimisée d’événements ; la transmission d’images vers notre PC ou autre, permettant la levée de doute par image. « Nous mettons à disposition un des plus grands centres de vidéo privé d’Europe et des équipes d’Opérateurs Spécialisés en Vidéo, Télésurveillance, Télégestion, Télélocalisation ».

« Nous accompagnons nos partenaires dans toutes les étapes de l’élaboration d’un dossier sécurité »

Vincent Bennici tient à souligner : « Nous accompagnons nos partenaires dans toutes les étapes de l’élaboration d’un dossier sécurité (audit, conseil, mise en place d’une organisation, suivi). De cet accompagnement intensif, découle la compréhension du marché de nos clients ainsi que leur fonctionnement interne, ceci nous permettant de mieux exercer notre métier. Notre notion d’accompagnement nous conduit inévitablement à nous imprégner de la culture du client pour mieux le servir ». Forte de son expérience en protection des biens et des personnes, Answer est certifiée ISO 9001 version 2008, récompensant la qualité de son service, dans le strict respect de la réglementation et des directives existantes.

Michel CAIRE