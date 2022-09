Sécurité : Renaud Muselier se félicite de l’arrivée de renforts en région Sud

Accueil > Provence > Politique > Sécurité : Renaud Muselier se félicite de l’arrivée de renforts en (...)

Ce mercredi 7 septembre, la Première Ministre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur ont annoncé la création de 11 unités de forces mobiles et de 200 nouvelles brigades de gendarmerie dans le cadre du Projet de Loi d’orientation et de Programmation du Ministère de l’Intérieur (LOPMI). Ces unités viendront renforcer les effectifs de Nice, Marseille et Hyères.

Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Photo Destimed/RP)

« L’annonce de ces renforts est une excellente nouvelle pour les habitants de la région Sud », déclare Renaud Muselier, le président de la région Sud via un communiqué. Il tient à ce propos à remercier « le Président de la République Emmanuel Macron, la Première Ministre et le Ministre de l‘Intérieur pour ces annonces concernant la sécurité de nos 5 millions d’habitants ». Le gouvernement a en effet confirmé le déploiement d’une unité de CRS supplémentaire à Marseille et la création d’un Escadron de Gendarmerie Mobile à Hyères dans le Var.

« Ces deux nouvelles unités qui rejoindront la Région viennent en complément des premières unités de forces mobiles qui sont déjà stationnées dans les villes de Nice et de Marseille », rappelle le président de région avant de souligner :« Ces renforts attendus, fortifient notre détermination à agir concrètement, aux côtés de l’État, pour garantir la sécurité de tous. Pour leur sécurité et celles des habitants de la région Sud, nos forces de l’ordre pourront compter sur le financement d’équipements opérationnels tels que des achats de voitures, de scooters, de vélos, des gilets pare-balles, des armes non létales, des caméras embarquées, et des radios de communication ».

Renaud Muselier annonce encore : « Nous allons également participer à la rénovation des bâtiments accueillant les services de police et de gendarmerie nationale. Ainsi, depuis 2021, dans le cadre du Plan Région Sud, "la Région Sûre", ce sont 4,85M€ que nous avons engagés pour la police et la gendarmerie nationale sur le territoire régional afin de financer leurs équipements ». En lien avec le Ministère de l’Intérieur, « celles et ceux qui nous protègent peuvent compter sur notre mobilisation pour leur garantir des moyens matériels et opérationnels leur permettant d’assurer la sécurité des habitants de la région Sud », conclut-il.