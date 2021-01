Semaine olympique et paralympique : l’AMU adhère au projet -Dansons vers 2024

Accueil > Aix Marseille > Société > Semaine olympique et paralympique : l’AMU adhère au projet (...)

A l’occasion de la semaine olympique et paralympique (SOP), du 1er au 6 février 2021, l’AMU et la Ligue Sud du Sport Universitaire ont développé des projets étudiants proposant des vidéos abordant l’histoire, les valeurs et les symboles des Jeux Olympiques ou encore le « Breaking » comme nouveau sport olympique.

Fruit de la collaboration de Paris 2024 avec le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, avec les fédérations du sport scolaire et universitaire et le mouvement sportif, la plateforme en ligne « Génération 2024 » offre aux enseignants, éducateurs, élèves et étudiants, de nombreux outils pour développer le sport bien au-delà de la pratique, pour apprendre et bien vivre ensemble. Les élèves et étudiants de tous âges, de la maternelle à l’université, peuvent ainsi participer à la Semaine Olympique et Paralympique.



Cette opération est l’occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport olympique et paralympique, mais aussi l’égalité, la santé et l’inclusion des personnes en situation de handicap. Pour cette 4e édition de la SOP, 8 projets d’étudiants de la Faculté des Sciences du Sport (FSS) et du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (Suaps), encadrés par leurs enseignants, ont abordé « l’utilisation du corps en mouvement » comme moyen d’expression de la force du mouvement olympique et paralympique.

AMU labellisé génération 2024

Le label « Génération 2024 » pour les écoles et établissements scolaires vise à développer les passerelles entre le monde éducatif et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Aix-Marseille Université a obtenu ce label en 2019 pour une durée de 4 ans. Informations complémentaires pour Dansons vers 2024.

Bouge’AMU

Au-delà de cette opération l’Amu challenge les sportifs tout au long de l’année avec son opération digitale « Bouge’Amu ». En parallèle de la Semaine Olympique et Paralympique, la Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives d’Amu (Suaps) organise chaque mois, à compter de février, un challenge incitant étudiants et personnels à pratiquer une activité sportive.

Pour ce premier mois de lancement, Bouge’Amu propose un challenge individuel qui permettra à chacun(e) d’apporter sa contribution pour parcourir collectivement 2

000 km, tous modes de déplacements sportifs autorisés.

Enfin la faculté des Sciences du Sport, la BPMED et l’Association Surfeurs Dargent organisent une conférence en ligne le jeudi 04 Février sur le thème Sport-Handicap-Innovation. Elle sera animée par Eric Dargent, Vice-champion du monde Para Surf 2016, 2017 et 2020 et diffusée en ligne via un lien Zoom que vous pourrez retrouver sur la groupe Facebook Les plus Rendez-vous Sport AMU/ ICI

