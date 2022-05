Semi-marathon de Nice ce dimanche 22 mai : les dispositions prises pour bien circuler et stationner

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Semi-marathon de Nice ce dimanche 22 mai : les dispositions prises (...)

A l’occasion de l’édition 2022 du Semi-marathon international de Nice, qui se déroule ce dimanche 22 mai, des dispositions pour aménager la circulation et le stationnement sont prises. Il fête ses 30 ans sur le thème des années 90 et soutient Sidaction.

Affiche ©ville de Nice

La ville de Nice encourage chacun à privilégier les transports en commun et à éviter de se rendre en véhicule dans la zone du centre-ville Masséna/Vieux Nice. Compte tenu de l’importance de cet événement, il est recommandé de suivre le dispositif de signalisation et d’information mis en place pour cette date. Durant la journée du dimanche 22 mai, tous les commerces seront ouverts.

Circulation temporairement suspendue

Nice centre

Dimanche 22 mai 2022 de 4h à 15h

• Avenue Félix Faure, entre la rue Alberti et la Place Masséna (à l’exception de l’accès au parking Masséna).

• Rue Chauvain, entre la rue Gioffredo et l’avenue Félix Faure.

• Débouché de la rue Guidoni.

• Avenue de Verdun, en totalité (à l’exception des usagers sortant du parking Masséna et Plaza entre 4h et 5h30 et à partir de 13h).

• Promenade des Anglais chaussée nord, de l’avenue Max Gallo au boulevard Gambetta.

• Promenade des Anglais chaussée sud, de la rue Honoré Sauvan à l’avenue Max Gallo.

• Rue Bréa.

• Rue Van Loo.

• Rue Milton Robbins.

• Rue Saint-François-de-Paule, entre la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo.

• Avenue Max Gallo.

• Boulevard Jean Jaurès, entre la place Masséna et la descente Auguste Escoffier.

• Quai des États-Unis depuis la place du 8 mai 45.

• Rue Desboutin, Place Masséna (circulation en sens inversé pour les riverains).

• Rue Alexandre Mari, de la place Masséna à la rue de l’Hôtel de Ville (circulation en sens inversé pour les riverains).

• Entrée du tunnel Liautaud depuis l’avenue Max Gallo.

• Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la promenade des Anglais, entre le boulevard Gambetta et l’avenue Max Gallo, sont mis en impasse (desserte riverains autorisée par les voies intérieures).

Dimanche 22 mai 2022 de 5h30 à 9h30

• Boulevard Jean Jaurès entre la descente Escoffier et la descente Crotti.

• Allée de la Résistance et de la Déportation.

Nice ouest - Promenade des anglais

Dimanche 22 mai 2022 de 5h à 13h30

• Promenade des Anglais, chaussée sud, de l’avenue des Grenouillères à la rue Honoré Sauvan (sauf accès bus parking Ferber).

• Tunnel de Magnan.

• Port de Carras.

• Promenade des Anglais, chaussée nord, du boulevard Gambetta à la rue Frémont.

• Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la promenade des Anglais, entre le boulevard Gambetta et la rue Frémont, sont mis en impasse (desserte riverains autorisée par les voies intérieures).

Nice secteur port

Dimanche 22 mai de 5h30 à 11h

• Quai Rauba Capeu.

• Place Guynemer.

• Quai Lunel.

• Quai Papacino.

• Rue Antoine Gautier entre la rue Emmanuel Philibert et le Quai Papacino.

• Rue Emmanuel Philibert entre la rue Antoine Gautier et la rue Robilante.

• Rue Robilante.

• Rue de Foresta entre la rue Ségurane et la montée du château (sauf riverains et accès au Château).

• Rue de Foresta de la montée Montfort à la Place Guynemer.

• Rue des Ponchettes.

• Place du 8 Mai.

Accès Vieux-Nice

Dimanche 22 mai 2022 de 4h a 15h

• Accès : descente Crotti ouverte en permanence.

• Sorties : descente Auguste Escoffier / rue des Ponchettes (vers le Port) de 4h à 5h30 et à partir de 11h.

Pistes cyclables

Dimanche 22 mai 2022 de 4h à 15h

• Fermeture des pistes cyclables de l’avenue de Verdun, de la promenade des Anglais (partie comprise entre la rue du Congrès et l’avenue Max Gallo) et du Quai des États-Unis (portion comprise entre l’avenue Max Gallo et la place du 8 mai).

Dimanche 22 mai 2022 de 5h30 à 11h

• Fermeture piste cyclable du Quai Papacino, Quai Lunel et Quai Rauba Capeu.

Stationnement temporairement suspendu.

Du samedi 21 mai 2022 à 20h au dimanche 22 mai 2022 à 15h

• Promenade des Anglais, chaussées sud dans sa totalité.

• Promenade Corniglion Molinier, chaussée sud dans sa totalité.

• Promenade des Anglais chaussée nord de l’avenue Max Gallo au N°325.

• Port de Carras.

• Quai des États-Unis dans sa totalité.

• Avenue Max Gallo dans sa totalité.

• Avenue de Verdun dans sa totalité.

• Rue Saint-François-de-Paule, entre l’avenue Max Gallo et la rue Bréa.

• Avenue Gustave V, entre la promenade des Anglais et le parking 2 roues (non compris).

• Rue Bréa, entre le Quai des États-Unis et la rue Saint-François-de-Paule.

Du samedi 21 mai 2022 à 20h au dimanche 22 mai 2022 à 10h

• Allée de la résistance et de la déportation (deux roues).

• Descente Crotti.

Du samedi 21 mai 2022 à 20h au dimanche 22 mai 2022 à 11h

• Quai Rauba Capeu.

• Quai Lunel.

• Quai Papacino.

• Rue Antoine Gautier entre le Quai Papacino et la rue Emmanuel Philibert.

• Rue Emmanuel Philibert entre la rue Antoine Gautier et la rue Robilante.

• Rue Robilante.

Accessibilité au parking

Tous les parcs auto restent accessibles sauf ceux mentionnés

Dimanche 22 mai 2022 de 4h à 15h

Parking Sulzer :

• Accès fermé - Sortie possible par Saint-François-de-Paule.

Parking Rhul Méridien :

• Accès fermé - Sortie vers la rue Maccarani.

Parking Plaza :

• Accès fermé - Sortie possible entre 4h et 5h30 et à partir de 13h.

Parking Masséna :

• Accès possible et sortie possible entre 4h et 5h30 et à partir de 13h.

Parking Saleya :

• Sortie par la rue des Ponchettes entre 4h et 5h30 et à partir de 11h.

• Sortie par la rue de la Barillerie entre 5h30 et 11h.

Dimanche 22 mai 2022 de 5h30 à 11h

Parkings Lympia et du Phare :

• Accès et sortie fermées.

Dimanche 22 mai 2022 de 5h à 13h30

Parking Ferber :

• Ouvert seulement pour les bus. Sortie uniquement vers l’ouest.