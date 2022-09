Septembre en mer. Le port de Marseille Fos ouvre ses portes pour des visites exceptionnelles les 24 et 25 septembre

Accueil > Aix Marseille > Economie > Septembre en mer. Le port de Marseille Fos ouvre ses portes pour des (...)

Port de Marseille Fos - Bassin Ouest (Photo PMF)

Embarquez à la découverte d’un grand port de commerce international

« Un Port est un lieu magique qui suscite la curiosité. Un espace clos, une frontière, qui, dans l’inconscient collectif, peut paraître opaque et fermé. Le Port ouvre ses portes et souhaite mieux se faire connaître de ses riverains et du grand public. Le Port est un acteur économique essentiel qui agit pour l’emploi et la croissance durable de son territoire. Nous sommes impatients d’accueillir prochainement plus de 2 000 visiteurs et peut-être susciter des vocations ! », déclare Hervé Martel, Président du Directoire du port de Marseille Fos.

Le port de Marseille Fos est un port de commerce international relié à plus de 500 ports dans le monde. Entre 75 et 80 millions de tonnes de marchandises y sont embarquées ou débarquées chaque année. Il compte deux bassins :

• Les bassins marseillais, qui mêlent activités industrielles, logistiques et urbaines, s’étendent sur 400 hectares.

• Les bassins du Golfe de Fos, où escalent les plus grands navires du monde, comptent 10 000 hectares.

Le samedi 24 septembre : embarquement pour le gigantisme des bassins du Golfe de Fos

Depuis leur embarcation, les passagers découvriront les terminaux pétroliers et gaziers, s’approcheront des porte-conteneurs géants et pourront croiser quelques barges fluviales ou de puissants remorqueurs. Cinq visites d’une durée moyenne de 2 heures sont proposées au cours de la journée entre 9 heures et 17 heures.

Départs : 9h - 11h -13h -15h - 17h.

Lieu d’embarquement : Port de Bouc, Cours Landrivon, embarquement pont Van Gogh (devant la Mairie)

Le dimanche 25 septembre : à la découverte du port phocéen

A Marseille, le public sillonnera les bassins historiques du Port du J4 jusqu’à l’Estaque. Il approchera les ferries et les Terrasses du port, longera les quais où les marchandises sont manutentionnées et les bassins où yachts et navires de croisières sont réparés. Cinq visites d’une durée moyenne de 1h30 sont proposées au cours de la journée entre 9 heures et 17 heures.

Départs : 9h - 11h - 13h - 15h - 17 h

Lieu d’embarquement : Marseille, quai du J4, poste 96 (devant le Mucem)

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 5 septembre jusqu’au 22 septembre inclus, au 04 65 57 91 14 du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures.

« Dans sa volonté d’ouverture affirmée, le port de Marseille Fos entend développer les occasions de rencontre avec le grand public. Les Journées Portes-ouvertes constituent la première étape d’un Port Center ouvert à tous ! A suivre ... », précise le Port.

