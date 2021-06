Simplification du tri des emballages : plus de 50% des Français peuvent désormais trier tous leurs emballages ménagers

Accueil > Ailleurs > Société > Simplification du tri des emballages : plus de 50% des Français peuvent (...)

Plus de 70% des emballages ménagers sont aujourd’hui recycles en France, dont 29% des emballages plastiques. Malgré ces chiffres encourageants, cela ne suffit pas et il est essentiel d’accélérer les performances du recyclage. Dans cette optique, la simplification du geste de tri constitue un levier majeur et efficace pour y parvenir.

©Citeo

« La simplification du geste de tri permet d’aller plus loin dans l’économie circulaire et de réduire l’impact environnemental de notre consommation. Depuis le début du programme, notre rôle est d’accompagner les collectivités en ce sens pour couvrir l’ensemble du territoire d’ici deux à trois ans », commente Jean Hornain, Directeur général de Citeo. « Parallèlement aux travaux d’écoconception et de R&D que nous menons, ce dispositif permet de renforcer l’utilité du bac de tri pour capter des emballages jusqu’ici non ou peu triés, et faire émerger de nouvelles filières de recyclage », poursuit-il.

Un levier efficace pour systématiser le geste de tri et recycler davantage

Indispensable à l’atteinte des objectifs français en matière d’éco-conception et de recyclage, ce nouveau geste de tri se déploie en s’appuyant sur la modernisation par les collectivités locales, de leurs centres de tri et par l’amélioration de leur collecte sélective. Clairement, cette simplicaton est un levier efficace pour systématiser le geste de tri et recycler davantage d’ emballages ménagers. Pour cela, il se compose de trois axes :

• Systématiser le geste de tri permet de collecter plus d’emballages ménagers déjà recyclés. C’est une réponse efficace pour 4 Français sur 5 qui continuent d’exprimer des doutes au moment de trier leurs emballages.

• Collecter de nouveaux emballages plastiques permet de développer des filières de recyclage à grande échelle pour les matériaux peu ou pas recyclés (PS, PET opaque...).

• Outre un geste plus simple, le consommateur trouvera une information harmonisée et systématique sur son geste de tri « l’Info-tri », directement sur l’emballage.

L’obligation de la modernisation des infrastructures

Pour mener à bien cette mission, la modernisation des infrastructures est une étape essentielle de la simplification du geste de tri et de l’amélioration du taux de recyclage des emballages plastiques. Pour atteindre le très convoité 100 % du territoire, Citeo accompagne les collectivités qui s’engagent dans la modernisation de leurs centres de tri et l’amélioration de leur collecte. Il est en effet impératif de disposer d’un centre capable de trier et extraire de ce gisement élargi le nouveau flux de matériaux destinés aux filières en développement. Sur 170 centres de tri, 60 sont en mesure de répondre à cette problématique.

En 2021, Citeo continue à travers le « Plan de performance des territoires » d’accompagner les acteurs locaux dans cette mise en place progressive, en leur apportant des solutions concrètes, en continuant d’informer et de mobiliser les citoyens et en accompagnant les industriels dans leurs démarches d’éco- conception et de création de nouvelles filières de recyclage.

Mathieu Seller