Solidarité Bleu Jaune pour l’Ukraine. Renaud Muselier : ’4 millions d’euros engagés par la Région Sud pour l’urgence humanitaire et nos filières touchées par la crise’

La guerre en Ukraine, aux portes de l’Europe, appelle à des mesures exceptionnelles, pour venir en aide au peuple ukrainien et soutenir les secteurs régionaux directement affectés par cette crise. Pour apporter des réponses concrètes, Renaud Muselier a convoqué une Commission permanente exceptionnelle ce jeudi 10 mars. A l’issue de celle-ci, le Président de Région et l’exécutif régional ont présenté les actions de solidarité jaune et bleue pour l’Ukraine mises en place par la Région : aide humanitaire, soutien aux entreprises, accompagnement des étudiants, des acteurs culturels...

Renaud Muselier a convoqué une Commission permanente exceptionnelle ce jeudi 10 mars © Claude Almodovar

« Le 4 mars dernier, nous avons lancé l’Appel du Sud, un appel à la solidarité pour l’Ukraine, avec le Comité des Régions et son Président Apostolos Tzitzikostas, sous le haut patronage de la Présidente du Parlement européen Roberta Metsola », rappelle Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aujourd’hui, poursuit-il : « J’ai convoqué une cellule de crise, suivie d’une Commission Permanente exceptionnelle afin d’apporter des solutions concrètes et immédiates pour venir en aide au peuple ukrainien et soutenir les secteurs régionaux directement affectés par cette crise. »

• Soutenir l’action humanitaire auprès des populations ukrainiennes :

50 000 € au Faceco (Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales) dédié à l’Ukraine.

200 000 € à Acted en Ukraine et dans les pays voisins, dont la Pologne.

100 000 € au Fonds de dotation « Pompiers de France » pour le soutien aux pompiers et réfugiés ukrainiens.

30 000 € à la Fédération Nationale de la Protection Civile pour l’acheminement de matériel.

Départ d’un convoi humanitaire régional : 6 semi-remorques de 33 tonnes chacun partiront lundi de Toulon, 3 pour la frontière moldave en lien avec l’Ambassade de France, 3 pour la frontière polonaise pour l’ONG Acted.

• Avec l’Europe, la Région s’engage pour l’accueil des réfugiés ukrainiens :

A la demande du président de Région, Elisa Ferreira, Commissaire européenne à la cohésion et aux réformes, a décidé d’ouvrir le Fonds React-EU à l’accueil des réfugiés ukrainiens : plus de 3 M€ mobilisés avec le Fonds européen de développement régional (Feder) et le Fonds social européen en France (FSE) pour accueillir des réfugiés en région Sud.

• Hébergement, transport et restauration pour les réfugiés :

La Région met gratuitement à la disposition des familles : des hébergements dans les lycées publics, des repas grâce au Fonds de Solidarité Régionale Restauration et le réseau de transport ZOU, jusqu’au 30 juin 2022.

• Une aide exceptionnelle destinée aux étudiants ukrainiens, biélorusses et russes :

Ce soutien prend la forme d’une aide de 500 € pour « leur permettre de poursuivre leurs études dans les établissements de Provence-Alpes-Côte d’Azur. » La Région proposera aussi aux Crous de prendre en charge le dispositif « 1 repas à 1 euros ».

• Accompagner les entreprises régionales immédiatement affectées :

Déploiement du numéro vert « Solidarité Bleu Jaune » pour les entreprises et tous les citoyens au 0 800 730 098.

Mise en place d’une Task Force régionale spéciale Ukraine.

Mobilisation du Pack Sud relocalisation pour les entreprises dépendant des importations de la Russie et de l’Ukraine.

Mobilisation des partenaires de la Team France Export Région Sud et du Parcours Sud Export, pour accompagner les entreprises qui exportent vers l’Ukraine et la Russie pour leur permettre de trouver de nouveaux débouchés.

Région Sud Attractivité ou Région Sud Défensif pourront être mobilisés, dans un second temps, en fonction de l’évolution du conflit, pour accompagner les investissements et favoriser la création ou le maintien de l’emploi.

• Soutenir et promouvoir la culture ukrainienne en Région Sud :

En soutien aux artistes ukrainiens obligés de fuir leur pays, Renaud Muselier annonce « la mobilisation de 50 000 € en faveur de l’Association "Atelier des artistes en exil". En parallèle, nous mettons en valeur les artistes et les œuvres qui font vivre la culture en Ukraine grâce au #UkraineCultureVivante. Enfin, l’agence régionale Arsud recensera sur le site Culturo.fr les manifestations culturelles organisées en faveur de l’Ukraine. Nous engageons cette première salve de mesures à la hauteur de nos moyens, à la fois pour répondre à l’urgence humanitaire en faveur du peuple ukrainien, et à la fois pour nos concitoyens qui vont être directement impactés par cette crise. ».

