Solidarité. La Banque Alimentaire fait appel à votre cœur ce week-end

Les bénévoles s’activent pour que la faim ne tiraille pas ceux qui sont dans le besoin (Photo Joël Barcy)

« On ne sait jamais ce qui peut nous arriver »

Malgré une conjoncture économique difficile, des clients pensent encore à leur prochain. Pour Thierry Paillard c’est une évidence « même si c’est difficile pour tout le monde, il y a des gens qui sont démunis alors il faut les aider ». « Moi je donne chaque année à la Banque alimentaire », indique Coralie Trapani. « On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Là on aide, peut-être qu’on pourra être aidés un jour, on ne sait pas ». Progressivement les sacs se remplissent et « es produits sont variés, des produits d’hygiène, des gâteaux, des sucreries… », observe Caroline Orofilo, directrice de la fondation Onet.

Une ruche de bénévoles

Des dizaines de milliers de bénévoles sont mobilisés ce week-end dans toute la France pour cette collecte. L’entrepôt de la Banque alimentaire à Marseille ressemble, lui, à une ruche. Seule inquiétude pour Nathalie Dimeck, bénévole depuis 7 ans « la crainte que la générosité chute avec l’inflation » mais elle reste optimiste. « Si chacun donne un petit peu on pourra aider les malheureux pour qu’ils aient à manger dans leur assiette ». Michel Rampal, secrétaire général de la Banque alimentaire du département des Bouches-du-Rhône est toujours surpris par cette mobilisation massive : « Je ne sais pas si les gens peuvent s’imaginer mais on sera 5 000 bénévoles ce week-end dans le département. On a loué 40 camions. C’est une opération d’envergure ». L’objet de la collecte est aussi de se faire connaître. « Nous on ne touche pas les particuliers avec des campagnes comme les Restos ou le Secours populaire. On ne soutient que des associations qui dépassent le nombre de 200 cette année. C’est plus difficile de communiquer. Si vous demandez dans la rue ce qu’est la Banque alimentaire vous n’avez pas toujours la réponse ».

Il vous reste ce samedi pour apporter votre contribution en faisant vos courses.

Reportage Joël BARCY