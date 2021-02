Accueil > Ailleurs > Société > Solidarité. Les Restos du Cœur comptent sur les producteurs laitiers

Au cœur de la crise sanitaire, Les Restos du Cœur n’ont eu de cesse de remplir leurs missions aux côtés des démunis. Pour aider les milliers de personnes en situation de précarité, l’association a dû s’adapter et s’est appuyée sur la générosité de tous, notamment les producteurs laitiers et la filière laitière. Ainsi depuis huit ans, le dispositif « don de lait » permet aux producteurs laitiers de faire un don de leur production à une association, par l’intermédiaire de leurs entreprises laitières.

©Restos du Coeur

En 2020, Les Restos ont pu récolter plus de trois millions de litres de lait. Chaque année, l’association distribue plus de 20 millions de litres par an, auxquels s’ajoutent plus de 5 000 tonnes de produits laitiers (yaourt, fromage, beurre…). sans oublier les millions de repas à destination des 875 000 personnes accueillies dont beaucoup de jeunes de moins de 25 ans, 30 000 bébés de moins de 12 mois et des familles précaires. Aujourd’hui, il est essentiel de continuer ce formidable élan de générosité !

Un dispositif fiscal avantageux et solidaire



Les agriculteurs concernés ont jusqu’au 15 février pour effectuer un don à une association habilitée de leur choix, comme Les Restos. En contrepartie, ils pourront bénéficier d’une déduction fiscale à hauteur de 60 % de la valeur de leur don, dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires hors taxes de l’exploitation agricole. Préalablement, une convention sera signée entre l’association et la laiterie, qu’elle soit de statut privé ou coopérative. Plus que jamais, Les Restos du Cœurs comptent sur les producteurs laitiers et la filière laitière.

La rédaction