Solidarité. Marseille : ’La Nuit du Bien Commun’ se tiendra ce lundi 5 juin à 19h au Palais du Pharo

Solidarité. Marseille : 'La Nuit du Bien Commun' se tiendra (...)

Qu’est-ce que Marseille pour le Bien Commun ?

Marseille pour le Bien Commun est un événement de générosité permettant de faire découvrir des hommes et des femmes exceptionnels, entrepreneurs sociaux du territoire, sélectionnés pour leurs projets faisant sens dans des domaines tout aussi variés que l’éducation, la formation, le handicap, la lutte contre la précarité, l’aide à la réinsertion, la dépendance, la vulnérabilité, l’écologie… Après un processus de pré-sélection rigoureux, porté par un comité, constitué de mécènes et d’institutions philanthropiques, 10 associations ont été retenues parmi les 84 dossiers déposés (contre 63 en 2022), pour participer à cette soirée d’exception.

Les porteurs de projet disposeront chacun de 3 minutes sur scène, pour défendre leur projet et convaincre le public du Palais du Pharo. Après chaque pitch, Jean-Baptiste Renart, commissaire-priseur, sollicitera en direct le public pour faire des dons, allant par palier de 100 à 5 000 euros. Ce format innovant, lancé par Obole, a permis de lever depuis sa création en 2017 plus de 8M€ de dons en France et de soutenir plus de 112 projets associatifs.

Les projets à soutenir à Marseille, ce lundi 5 juin

Association d’insertion Pilotine a pour objectif le développement de l’apprentissage des métiers de la répartition navale et des métiers annexes de la mer.

Cantina pour l’ouverture d’un tiers lieu culinaire, solidaire et anti-gaspillage ainsi qu’une plateforme de stockage et une cuisine professionnelle mutualisable.

Clean my Calanques pour la collecte des déchets et particulièrement des plastiques et sensibilisation à l’environnement de la maternelle à l’université.

Ensemble 2 générations Marseille, pour essaimer au niveau local la structure nationale qui contribue à retisser le lien entre générations par le biais de la cohabitation intergénérationnelle.

La Maison Marthe et Marie vient en aide aux femmes enceintes en situation de précarité en leur proposant une solution de logement innovante à loyer modéré : la colocation solidaire.

Wake Up Café propose un accueil inconditionnel et sans limite de détenus ou sortants de prison, et un accompagnement personnalisé de réinsertion socio- professionnelle

Association Festin, pour le développement de « Les Beaux Mets », restaurant bistronomique (chantier d’insertion), en milieu carcéral ouvert au public.

Cité de l’agriculture, lancement et développement d’une épicerie mobile accolée à la ferme urbaine Capri, créée en 2019 par la Cité de l’agriculture, en tournée dans les Quartiers Prioritaires de Marseille, pour une alimentation plus saine.

La Maison des Femmes Marseille, qui accueille des femmes victimes de tous types de violence, avec leurs enfants, et offre une prise en charge globale.

-Kipawa propose l’apprentissage du français pour des demandeurs d’asile avec des cours dispensés par des professionnels en petits groupes, associés à des heures de bénévolat dans des associations locales.

La philanthropie est un levier indispensable

« La philanthropie est un levier indispensable pour donner au monde associatif les moyens d’agir et relever ensemble les défis de notre société. Marseille pour le Bien Commun est une soirée inédite à Marseille, un moment important pour tous les philanthropes de notre territoire et pour le monde associatif. Un événement au cœur de la mission de la Fondation de France Méditerranée : transformer toutes les envies d’agir en actions solidaires, utiles et efficaces », déclare Cécile Malo, Déléguée régionale, Fondation de France Méditerranée

« Depuis 2017 nous œuvrons, avec l’équipe d’Obole, à déployer La Nuit du Bien Commun partout en France. Notre conviction réside dans le fait que les associations sélectionnées lors de processus rigoureux sont en grande partie la solution à de nombreux écueils de notre société. Les présenter devant des publics toujours plus nombreux, engage la société tout entière à se mettre au service du Bien Commun. La constance, l’engagement et la ténacité qui unit ses entrepreneurs sociaux, présents sur scène, nous obligent », décrit Odile Téqui, Responsable mécénat et partenariat d’Obole, co-fondateur de La Nuit du Bien Commun

« Marseille est une ville singulière, une ville de caractère qui a fait de la solidarité le cœur de son action et de son existence. Depuis 2600 ans, elle est fondée sur une tradition de partage et de fraternité, qui s’incarnent tout à fait dans le projet porté par la nuit de la solidarité. Le tissu associatif marseillais est riche et dense, et leur mise en valeur est essentielle parce qu’elles sont des rouages essentiels de notre ville et de son avenir. Cette soirée est à l’image de notre ville, et nous sommes fiers d’en être partenaires », ajoute Benoit Payan, maire de Marseille

Rendez-vous le lundi 5 juin - 19h00 - Palais du Pharo à Marseille

Si vous aussi vous souhaitez participer et soutenir les projets lauréats, il suffit de vous inscrire 👉 ICI - Participation gratuite avec un engagement moral de promesse de dons.