Solidarité : Marseille met en place un plan exceptionnel d’aide aux familles monoparentales.

Accueil > Aix Marseille > Politique > Solidarité : Marseille met en place un plan exceptionnel d’aide aux (...)

Avec l’augmentation de plus d’un million d’euros des financements alloués par la ville de Marseille au centre communal d’action sociale (CCAS), ce dispositif permettra de venir en aide, sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé, aux familles marseillaises les plus précaires, dans tout le territoire.

(Photo archives Destimed/RP)

Ce financement complémentaire, dédié aux familles monoparentales, s’inscrit dans

la continuité de la subvention de 203 400 euros, attribuée au CCAS lors du Conseil

municipal du 4 novembre 2022, pour augmenter le nombre de chèques

d’accompagnement personnalisé (CAP), permettant un accès à l’aide alimentaire,

distribués aux personnes en situation d’urgence alimentaire.

La dotation par bénéficiaire sera comprise entre 200 € et 500 €, selon le nombre d’enfants à charge et le quotient familial du foyer.

Les demandes peuvent être adressées :

par voie postale, au CCAS de Marseille, Opération Solidarité Familles,

Immeuble Quai Ouest, 50 de Ruffi - CS 90349 - 13331 Marseille Cedex 03

par internet, sur le site ccas-marseille.fr

Ce plan exceptionnel est dédié au financement d’un dispositif d’aide facultative

d’urgence, ciblé sur les familles monoparentales, afin de prendre en charge les

dépenses liées à leurs besoins de première nécessité.

Le CCAS a également renforcé, dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre

la pauvreté (CALPAE) signée par la Ville de Marseille et l’État, et en lien étroit avec le

Samu social municipal, les moyens humains dédiés au repérage et l’accompagnement

social des personnes en difficulté.