Sophia : Check, Flot’Home, Petit Chaud & Co et Veggie & Go sont les 4 finalistes du Challenge Jeunes Pousses !

Après une session de pitches orchestrée par Jean-François Carrasco, chef de projet bénévole du concours, le jury, présidé par Florence Tressols, Maison de l’Intelligence Artificielle accompagnée de Vincent Berges, Métropole Nice Côte d’Azur, d’Agnès Carraro, Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis, de Karen Cerliani, MyDataModels, de Raoul Do Nascimento, NPX Lab, d’Alan Ferbach, Videtics et de Philippe Servetti, Team Côte d’Azur, a délibéré pour choisir les 4 équipes, parmi 9 toutes talentueuses, qui accèderont à la Finale annoncée le 23 mars prochain.

Check, est une application de dématérialisation des tickets de caisse permettant aux consommateurs de stocker en ligne l’ensemble de leurs tickets de caisses. L’application établie une double proposition de valeur pour les professionnels, leur permettant d’optimiser la gestion des notes de frais.

Flot’Home est un projet de conception, construction et vente de maisons flottantes personnalisables, développées sur un modèle de construction modulaire à base de panneaux bois permettant d’être particulièrement résilients dans nos processus de conception et de réalisation.

Petit Chaud & Co est une « boutique traiteur » de luxe proposant des plats (chauds, froids, sucrés, salés) de qualité, élaborés à partir de produits (non vendus ou frais) du magasin Grand Frais associé et autres commerçants locaux.

Veggie & Go propose la vente de paniers sur mesure de fruits et légumes provenant uniquement des producteurs locaux du département. Les paniers seront à récupérer dans des casiers frigorifiques positionner dans des lieux stratégiques, à l’aide d’un QR code.

Les finalistes ont désormais accès à une enveloppe de 900 € leur permettant de développer leurs projets à commencer par le dépôt de marque. Ils bénéficient également de la continuité de leur accompagnement par des coachs individuels. La Finale du Challenge Jeunes Pousses aura lieu le mardi 23 mars 2021. Cette ultime étape du concours se fera sous forme de présentation orale devant un nouveau jury de professionnels pour élire l’équipe gagnante, selon les critères de sélectivité du concours : le profil éclectique et complémentaire des membres de l’équipe, le degré d’innovation du projet, son niveau de maturité ainsi que sa faisabilité.

