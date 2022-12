Sophie Joissains accueillera le président de la République ce lundi 5 décembre à Aix-en-Provence

Accueil > Aix Marseille > Politique > Sophie Joissains accueillera le président de la République ce lundi 5 (...)

Emmanuel Macron se rendra en visite officielle à Aix-en-Provence ce lundi 5 décembre. Après la cérémonie au Camp des Milles, et la participation à un conseil national de la refondation au collège du Jas de Bouffan, le maire d’Aix-en-Provence l’entretiendra d’un certain nombre de dossiers aixois.

La Fondation du camp des Milles célébre ses 10 ans en présence du président de la République ©Destimed/RP

« En ma qualité de maire d’Aix-en-Provence, mais aussi de maître artisan de la création du Camps des Milles, j’accueillerai le Président Macron pour ce 10e anniversaire de la création de ce lieu mémoriel. Dix années qui nous ont permis de nous engager collectivement pour la transmission de l’histoire et l’éducation citoyenne de tous les publics. Je trouve très important que cet anniversaire soit marqué par la présence du Président de la République ».

À l’issue de la cérémonie au camps des Milles, le Président Macron se rendra au collège du Jas-de-Bouffan afin de participer à un conseil national de refondation sur l’éducation, en présence du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et du ministre à l’Éducation Pap Ndiaye.

Longtemps élue à la politique de la ville, le maire, Sophie Joissains avait initié et suivi la rénovation urbaine des quartiers de Corsy et de Beisson. Aujourd’hui c’est celle d’Encagnage qui est en cours. Parallèlement, le quartier du Jas-de-Bouffan a connu ces vingt dernières années de profondes mutations avec, notamment, la mis en place d’équipements structurants, comme le Théâtre du Bois de l’Aune, théâtre municipal totalement gratuit, l’implantation de la maison de la Justice et du Droit ou encore la création d’une centralité apaisée sur le site d’Arbaud avec appropriation par et pour les habitants.

« Je souhaite dire au Président combien la Ville d’Aix-en-Provence a su, avec ses partenaires institutionnels et associatifs se doter de véritables stratégies d’intervention en direction de ses quartiers prioritaires. Parce qu’elle connaît ses habitants, parce qu’elle travaille main dans la main avec eux ainsi que tous les acteurs urbains, associatifs et institutionnels, elle a fait en sorte d’adapter, de coordonner, de soutenir et d’organiser tous les outils d’une politique de cohésion sociale structurée à l’endroit de ses territoires politique de la ville. Loin d’être gagné, le défi de nos quartiers prioritaires reste entier sur la commune. Leur maintien dans la cartographie des futurs contrats de ville sera capital pour continuer le travail engagé », précise Sophie Joissains qui rappelle : « La période que nous avons traversée sur la durée des contrats de ville a mis en exergue nombre de nouveaux enjeux qui devront se traduire dans les futurs dispositifs qui viendront leur succéder. Outre le contexte socio économique, de nouveau défis se sont ouverts à nous : numérique, isolement, précarité énergétique, développement durable...sont autant d’enjeux qui s’ajoutent au décrochage scolaire, à la prévention, à l’insertion et l’emploi. Ils ne pourront être relevés sans une gouvernance resserrée autour des villes ».

À l’issue de la cérémonie, Sophie Joissains, remettra au président de la République un certain nombre de dossiers aixois et métropolitains sur lequel l’Élysée a sollicité la Ville.

