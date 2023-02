Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, a installé le nouveau Conseil consultatif civil et citoyen (4C)

Accueil > Aix Marseille > Politique > Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, a installé le nouveau Conseil (...)

Installation du nouveau Conseilconsultatif civil et citoyen (4c) (D.Kapikian)

Le 4C est un comité consultatif facultatif que les communes peuvent décider de mettre en place pour intégrer les réflexions de la société civile aux orientations de la commune.

Comme les EPCI disposent d’un Conseil de Développement, les communes peuvent avoir recours à ces conseils citoyens. Aussi, la Communauté du Pays d’Aix disposait d’un conseil de développement qui a laissé place à un CCSCPA (Conseil Consultatif de la Société Civile du Pays d’Aix) en 2017 du temps du Territoire du Pays d’Aix. Le 4C est donc l’héritier de ces deux instances et certains membres présents aujourd’hui en étaient membres.

Le Conseil municipal a donc délibéré le 20 janvier 2023 pour créer ce Conseil et adopter le règlement intérieur et la liste des membres. Le maire d’Aix en Provence, Sophie Joissains, se félicite de cette installation et a invité l’ensemble de ses membres à travailler dans la continuité des travaux du CCSCPA . « Vous avez éclairé tous les maires du Pays d’Aix avec vos précédents travaux sur la réforme territoriale et je vous en remercie. Nous sommes même "montés à Paris" à l’Élysée avec le président Jean-Pierre Martin pour défendre une autre vision de la Métropole. Je ne désespère pas que l’avenir nous donne raison. Je reviens de l’Élysée où j’ai rencontré la semaine dernière les conseillers du Président. L’avenir nous donnera raison, je le pense, je le crois, je l’espère.Travaillons ensemble pour l’avenir des Aixois »

Le règlement intérieur prévoit un bureau constitué de 15 membres, piloté par un délégué général. Ce dernier a été désigné en la personne de Jean-Pierre Martin, une façon de perpétuer une certaine stabilité et continuité avec le passé, puisque ce dernier était président du CCSCPA.

Les travaux seront organisés autour d’une formation plénière, d’un bureau et de groupes de travail ad-hoc en fonction des sujets traités. Gérard Bramoullé, Premier adjoint au Maire assure la vice-présidence de ce Conseil et a exhorté les membres à « une liberté de pensée absolue » dans leurs prochains travaux.

Le Président a accueilli 3 nouveaux membres en remplacement de trois membres qui n’ont pas pu continuer de siéger : il s’agit de Noëlle Ciccolini , ex- élue au Conseil municipal d’Aix, de l’opposition, jusqu’en 2020. Maitre Bernard Duplaa, fraîchement retraité de la profession d’huissier de justice à Aix-en-Provence. Et enfin, Jean-Christophe Grossi, ex-élu au commerce et au centre-ville, et commerçant lui-même.

Le président souhaite proposer comme premiers sujets de réflexion pour le 4C, des travaux autour de la proximité, de la ville verte ou encore de la place de l’étudiant dans la cité.

La rédaction