Spectacle : ’Roxane’ au théâtre éphémère du Port de Nice le 03 juin.

©Roxane

La date est donc fixée et annoncée ! A partir du 3 juin, sur le Port de Nice, vingt représentations de la comédie musicale Roxane seront données au sein d’un théâtre ambulant spécialement conçu pour l’occasion. Pour la première, ce sont les sinistrés des vallées et les bénévoles, notamment des week-ends solidaires, qui vont pouvoir prendre place et profiter d’un instant que les Niçois attendaient depuis un moment. Cet engagement était essentiel pour le metteur en scène Gil Marsala et sa troupe, qui peaufinent les derniers détails.

Producteur, directeur artistique et metteur en scène, Gil Marsala est à l’origine de multiples succès comme Piaf Le Spectacle, Formidable Aznavour… Depuis 2015, il est l’un des plus importants exportateurs français de spectacles à travers la planète.

"Cyrano de Bergerac" se frotte à la comédie musicale

Pour l’occasion, Cyrano de Bergerac, la célèbre pièce d’Edmond Rostand, a été adaptée en comédie musicale, centrée sur l’un des principaux personnages : la belle Roxane. C’est l’histoire d’amour complexe entre trois êtres qui a inspiré les auteurs-compositeurs, Philippe Hattemberg et Stéphane Brunello. Pour incarner, la belle demoiselle, Joséphine Cosoleto, demi-finaliste de The Voice (Saison 9), n’hésite pas à donner de sa personne et bien évidemment de la voix.

Voilà donc nos protagonistes projetés dans les années 80. Fait pour le moins étonnant, Cyrano n’aborde plus fièrement son grand appendice nasal. Pas étonnant donc que la célèbre tirade de la péninsule ait disparu. Pour l’occasion donc, les trois compères sont donc immergés dans le milieu du spectacle des années 80. Cyrano est un compositeur, alors que Roxane nourrit le rêve d’être une danseuse étoile. Elle est amoureuse de Christian, une rock star. Pour sa part, de Guiche, un producteur, est lui aussi amoureux de… Roxane !

Un théâtre éphémère ouvert à 150 personnes

Comme dans toutes les belles histoires, il faut forcément une narratrice. Là encore le casting a été à la hauteur. Entre les 22 chansons, Isabelle Servol, Noëlle Perna (Mado La Niçoise) et Muriel Mayette-Holtz, directrice du Théâtre National de Nice, auront la lourde tâche de rythmer le spectacle alternativement.

Rendez-vous est donc donné sur le Port de Nice pour un véritable bol d’air culturel après une si longue période de disette. Mais attention, en raison du déconfinement progressif et de la levée des restrictions sanitaires, les horaires de représentation des premiers jours seront certainement décalés. Il est également à noter : le théâtre éphémère ne pourra accueillir que 150 personnes.

Mathieu SELLER