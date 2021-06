Sport Med, Comme un seul OM – Mariana (journaliste Universo Vélez) : ‘L’agent d’Almada veut qu’il signe à l’OM !’

Accueil > Sports > Sport Med, Comme un seul OM – Mariana (journaliste Universo Vélez) : (...)

Bien évidemment, il est question du transfert de Thiago Almada : « Je pense que c’est bien engagé entre Thiago Almada et l’OM. Son agent lui a demandé s’il voulait aller jouer à l’OM et il a répondu oui. Son agent a donc parlé avec l’OM et il s’est mis d’accord sur les grandes lignes d’un contrat mais j’ai parlé avec les dirigeants de Vélez, et jusqu’à aujourd’hui, il n’est pas encore arrivé une proposition formelle de l’OM... La dernière fois qu’il a renouvelé son contrat, il a signé une clause de libération anticipée et aujourd’hui cette clause de rescision est de 25 millions d’euros. La clause est un paramètre, un point de référence, mais il y a toujours de la place pour négocier. L’agent du joueur pousse énormément pour un transfert, car il pense que c’est le bon moment pour Thiago d’aller en Europe. C’est une progression, mais également une opportunité économique. Par ailleurs, je pense que c’est une bonne chose pour un jeune joueur comme Thiago Almada d’aller dans un pays en Europe qui ne parle pas espagnol, et d’avoir un entraîneur (Sampaoli) qui le connaît et parle la même langue. »