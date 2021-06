Accueil > Sports > Sport Med : Le retour en force de la Vente OM

On pensait que la rumeur s’était doucement éteinte ! Ce n’est apparemment absolument pas le cas puisque le dossier de la vente OM revient, en star, sur le devant de la scène. En partenariat avec Destimed, Sport Med décortique les dernières rumeurs et donnent des infos exclusives.

Sommaire

#VenteOM Après les informations révélées par le consultant de Maritima Médias, Jacques #Bayle, ancien adjoint de Rolland Courbis, la #TeamOM s’est embrasée dimanche et lundi. Sport Med fait le point sur le dossier avec Jacques Bayle en personne et de nombreux "insiders" vedettes, ces informés de la #VenteOM. Présents dans l’émission exceptionnelle de ce lundi 31 mai : Ichem, Basten, Floran, Pinaldo, l’avocat Sophiane Elbaroudi et le journaliste Alban Poitevin, qui suit l’actualité de l’Olympique de Marseille pour France 3.

Mathieu Seller