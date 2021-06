Accueil > Sports > Sport Med : Les insiders sont-ils des complotistes ?

La guerre fait rage au sein de la communauté OM entre les "croyants", souvent comparés à des complotistes, et les "non-croyants". Comment séparer le vrai du faux ? Les "insiders" fiables des farfelus et autres trolls ? Les journalistes crédibles des "diseurs de bonne aventure" ? Nos consultants Romain et Yannick, les intervenants, ainsi que nos invités, Thierry Audibert et Gilles Bertuzzi, donnent leur point de vue et apportent des éléments de réflexion.