Sport Med : Les précisions de Jacques Bayle sur la vente de l’OM

Accueil > Sports > Sport Med : Les précisions de Jacques Bayle sur la vente de (...)

Extrait de l’interview :

« J’ai un peu de bouteille, donc si je m’avance... Des gens m’ont appelé... du lourd, puis du très lourd. Il m’est revenu que certaines discussions étaient en cours, certaines discussions étaient avancées... Mais je comprends ceux qui n’y croyaient pas ! J’ai été de près ou de loin dans la vente de Troyes et je peux vous dire que c’est très très très long... Aujourd’hui personne ne sait la date car il y a tellement de choses que l’on ne maîtrise pas, qu’il faut attendre patiemment. Les infos me sont venues par certaines personnes, j’ai pris le temps de me renseigner et effectivement cela va dans le sens que tout le monde dit. Quand Monsieur Nabil Djellit dit que ça n’existe pas, j’aurais aimé discuter avec et lui expliquer ma façon de voir, ce qu’il dit est faux. Aujourd’hui, j’ai les éléments donc je vois les choses différemment. Je n’ai pas de preuve mais je sais de quoi je parle, donc ils ne me feront pas fermer ma gueule, ça c’est sûr et certain ! »

Pour suivre Sport Med : Twitch : https://www.twitch.tv/sportmed

Twitter : https://twitter.com/SportMed_21