Sport Med OM - Hélène Foxonet : ‘Anne Méaux s’occupait déjà de la com’ de Kachkar en 2007...’

Pas évident de comprendre la stratégie de communication autour de l’OM. Pour tenter de décrypter les on-dit et les non-dit, Sport Med reçoit Hélène Foxonet, ancienne journaliste pour L’Equipe à Marseille, qui connait parfaitement les rouages du club.

On a essayé de répondre à toutes ces interrogations ce vendredi 4 juin pendant 1h30, avec notre invitée Hélène Foxonet, correspondante de l’Équipe à Marseille durant 25 ans... Derrière cette stratégie de communication pour le moins opaque se cache une personne, Anne Méaux, et son agence Image 7. L’ancienne journaliste nous rappelle au passage qu’Anne Méaux avait déjà eu une "histoire" avec l’Olympique de Marseille, avec un certain Jack Kachkar en 2007...