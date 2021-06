Sport Med - Thibaud Vézirian : ‘C’était devenu impossible de ne pas prendre Benzema !’

Accueil > Sports > Sport Med - Thibaud Vézirian : ‘C’était devenu impossible de ne pas (...)

Extrait du Live Spécial Équipe de France ! Thibaud Vézirian (journaliste à L’Équipe TV) revient du K Benzema et de sa relation avec Didier Deschamps : « Cela a toujours été un cas particulier, mais il a été mature très tôt. Puis il a pris une connaissance du foot et de son corps, il ne laisse rien au hasard. Il a perfectionné son foot, il a appris des autres. Aujourd’hui il arrive au top du top de son évolution. Désormais les stars du foot sont plus puissantes que les médias, mais son image grand public est galvaudée. Au contraire, c’est un monsieur... Deschamps était déçu des trois matchs de préparation du mois de mars. Il s’est dit ’on ne gagnera pas l’Euro’ comme ça. Et au vu de la saison de Benzema, sans doute la meilleure de sa carrière, en fait c’était devenu impossible de ne pas le prendre ! Il y a longtemps eu un manque de communication des deux camps. À partir du moment où Deschamps est allé le voir en avril, ils ont discuté et tout s’est réglé. »