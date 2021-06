Accueil > Sports > Sport Med - Waterpolo : CN Marseille, 38e titre de Champion !

VA Y’AVOIR DU SPORT, l’émission de Sport Med, revient sur le 38e sacre du CN Marseille en Waterpolo ! Avec deux membres imminents de l’équipe Championne de France, Alexandre Camarasa et Thomas Vernoux.

Programme de l’émission :

Rétrospective de cette saison exceptionnelle, sur fond d’anecdotes et de bonne humeur. Rafraîchissant ! Raison de plus pour suivre leur épopée européenne à venir dans le Final 8, du 03 au 05 juin 2021, à Belgrade.

38:00 Interview Avi Assouly En ce 26 mai, anniversaire de tous les membres de la #TeamOM, comment ne pas évoquer le sacre de 1993 ?... La voix de l’Olympique de Marseille pendant des années sur les ondes de France Bleu Provence, Avi Assouly, est venu nous conter une fois de plus cette nuit magique et éternelle à Munich... et les exploits de ses héros : Tapie, Boli, Deschamps, Di Meco... Quant à la place trop dominante du football à Marseille ? "C’est une religion, rien n’est au-dessus de l’OM !", revendique l’ancien journaliste.

