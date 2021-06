Accueil > Sports > Sport Med : dans la tête de Frank McCourt !

Même si on en sait un peu plus sur les intentions du propriétaire de l’OM, de nombreuses questions persistent sur ses véritables envies. Les experts de Sport Med décryptent les silences, les rumeurs et surtout posent les bonnes questions.

Où est Frank McCourt ? C’est la question que tout le monde se pose depuis 15 jours et son arrivée en France... Et pourquoi ce silence ? Pourquoi maintenir ce flou artistique ? Et plus généralement, que compte-t-il faire de l’Olympique de Marseille ? Peut-on gérer et construire le succès d’un club en maintenant une distance aussi durable avec sa propriété ? Longoria est-il véritablement le nouvel homme fort du club ? En a-t-il seulement les épaules ? Pour répondre à toutes ces interrogations retrouvez Hélène Foxonet, ancienne journaliste, correspondante de l’Équipe à Marseille durant 25 ans... Avec les témoignages de Jean-Pierre Bernès, Bernard Pardo et Pierre Dantin.