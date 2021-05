Accueil > Sports > Sport Med dissèque l’actualité de l’OM

Part 1 : Invités Karim Attab (Maritima) et Benjamin Courmes (FC Marseille)

L’actualité de l’Olympique de Marseille : le nouveau maillot présenté par Eric Di Meco, le départ de Thauvin, la nouvelle politique initiée par Pablo Longoria, le documentaire en gestation "Minots", la vente OM...

Part 2 : Invité Gilles Castagno (auteur d’encyclopédies sur l’OM), entretiens avec les ex-Olympiens Pascal Olmeta et Bernard Pardo.

Frank McCourt peut-il s’inscrire dans l’histoire et l’identité du club ? - Les anciennes gloires doivent-elles tenir un rôle pour transmettre l’héritage ? - Basile Boli n’est plus ambassadeur du club... - Sampaoli et Longoria, les bonnes personnes pour relancer la machine ?

