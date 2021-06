Sport Med, équipe de France : Benzema-Deschamps, Je t’aime, moi non plus

Accueil > Sports > Sport Med, équipe de France : Benzema-Deschamps, Je t’aime, moi (...)

Live spécial équipe de France, à quelques heures du début de l’Euro 2020 pour les Bleus ! Entre les deux hommes les choses ont apparemment été dites. Pour le grand bien de tous ? L’avis des experts de Sport Med et de leurs invités.

La relation tumultueuse entre Didier Deschamps et Karim Benzema, avec quelques spécialistes de la question : Florent Bodin (auteur du documentaire Le K BENZEMA), Thibaud Vézirian (journaliste à L’Équipe TV) et Harold Marchetti (journaliste et responsable rubrique équipe de France au quotidien Le Parisien - Aujourd’hui en France)... Retour également sur la sortie médiatique d’Olivier Giroud, dont les attaques à peine déguisées envers Kylian Mbappe ont surpris tout le monde.

