Sport Med : les coulisses du transfert de Gerson en direct du Brésil

Invitée surprise pour la première de MED IN MARSEILLE, samedi 5 juin, la nouvelle émission de Sport Med, la fameuse journaliste brésilienne Raisa Simplicio, livrait en exclusivité les détails du transfert du Brésilien Gerson vers l’OM. Interview en live et en VO !



Le transfert de Gerson à l’OM entre donc dans sa phase de conclusion...

Raisa Simplicio : Je vous ai toujours dit qu’il fallait garder son calme dans ce dossier, que les choses avançaient bien. Malheureusement, beaucoup de rumeurs ont désorienté les gens, comme l’intérêt de l’Atletico Madrid ou le Real Madrid... Mais on vous a toujours assuré que le désir du joueur était clair et que tout se passerait bien. Aussi parce que Flamengo avait vraiment besoin de cette rentrée d’argent et donc de conclure ce transfert.

Un intérêt pour Felipe Coutinho

Ici en France, on parle d’un montant de 20M€ pour le transfert... Vous n’avez pas les mêmes chiffres apparemment ?

RS : En effet, l’information que nous avons ici, c’est que le prix serait de 25M€ + bonus. Les bonus seraient indexés sur le nombre de matchs de Gerson dans la saison. S’il dispute au moins 25 matchs, il y aurait déjà un bonus débloqué. Sélection en A avec le Brésil, qualification en Ligue des Champions ou titre de Champion en Ligue 1 sont également des conditions qui pourraient donner droit à des bonus supplémentaires pour Flamengo. Il y a aussi une clause qu’il faut souligner, c’est le pourcentage que doit recevoir la Roma. L’ancienne équipe de Gerson a droit à 10% sur le bénéfice de la revente de Flamengo. Le club carioca avait payé 10M€ environ et va le vendre 25M€, donc la Roma devrait toucher 10% sur ce bénéfice réalisé.

Certaines rumeurs parlent d’un intérêt de l’OM pour Filipe Coutinho et d’une rencontre avec ses agents...

RS : C’est possible. Des échos font état d’un réel intérêt de Sampaoli pour Coutinho. On a déjà discuté de la manière de procéder de l’entraîneur argentin. Partout où il passe, il exige beaucoup de recrues. Et Coutinho serait un des souhaits de Sampaoli. Je n’ai pas encore d’info concernant des négociations ou des discussions en cours. Mais je vous promets de vous tenir au courant dès que j’aurai quelque chose de concret à ce sujet.

Une arrivée souhaitée rapidement

Dernière question, il se dit que Gerson pourrait jouer la Copa America. Vous confirmez ?

RS : Il existe une grande confusion autour de la tenue ou non de la Copa America. Les joueurs brésiliens évoluant en Europe ne souhaitent pas disputer cette compétition et ils vont s’exprimer après le match des Éliminatoires contre le Paraguay cette semaine. Cela pourrait donc changer beaucoup de choses et d’autres joueurs pourraient être convoqués. Mais Gerson veut disputer les JO. Et c’était d’ailleurs une des conditions émises en signant le contrat avec l’Olympique de Marseille. Donc l’option la plus probable, même si l’OM aimerait bien l’avoir le plus tôt possible, est qu’il retourne disputer quelques matchs importants avec Flamengo avant de participer aux JO fin juillet. Et après il se présenterait à Marseille.

Connaissez-vous la date de la visite médicale ?

RS : Probablement après le dernier match amical avec la sélection olympique (ndlr : le 8 juin contre la Serbie à Belgrade).