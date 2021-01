Accueil > Provence > Economie > Stations de ski : une petite mise au point s’impose

Les jours passent et les stations de ski ne sont toujours pas ouvertes. Ou plutôt si, mais pas entièrement. En somme, c’est assez difficile de s’y retrouver dans ce grand capharnaüm et quelques précisions ne sont certainement pas de trop. Vrai ou faux, qu’elle est réellement la situation dans nos belles montagnes enneigées.

A propos des stations de ski (Photo archives Destimed/Philippe Maillé)

Les stations sont totalement fermées...

Faux - Au même titre que d’autres lieux sur le territoire national, certains endroits sont clos, mais en aucun cas, la station dans son ensemble. Comme à Marseille et Nice, on ne peut pas pousser la porte d’un restaurant ou un bar. En revanche, il est possible de prendre son repas à emporter. Au niveau des infrastructures, les patinoires extérieures, les domaines nordiques, sentiers raquettes et pistes de ski de randonnées sont totalement accessibles. Idem pour les commerces.

En cas d’annulation de mon séjour, on risque de ne pas me rembourser...

Faux -La grande majorité des hébergeurs et prestataires ont des assurances annulation ou des garanties annulations adaptées à cette situation exceptionnelle. C’est le cas dans le cadre de contraintes administratives (confinement local ou national, cas de covid confirmé ou cas contact…).

Il est impossible de faire du ski alpin pour cause de mesures sanitaires nationales..

Presque vrai -Un décret interdisant les remontées mécaniques de fonctionner est bien en vigueur et pourrait être levé le 20 janvier par le gouvernement. En revanche, il n’est pas rare de voir des courageux remonter les pistes pour s’adonner à leur passion. De plus, sachez que les jardins des neiges et des domaines débutants et ludiques, équipés de tapis, sont ouverts dans certaines stations. Il est donc possible d’inscrire les plus jeunes à des cours. Pour mémoire, les remontées mécaniques ne sont pas fermées seulement pour des raisons de concentration de population. En effet, en optant pour cette solution, Jean Castex cherche également à limiter l’accidentologie et donc une éventuelle surcharge des lits dans les centres hospitaliers des vallées.

Une ouverture des domaines skiables est prévue pour les vacances de février...

On ne sait pas -Le Gouvernement a assuré travailler sur une réouverture pour le début du mois de février, mais rien n’est encore certain. Une fois encore tout dépendra de l’évolution de l’épidémie en France. Les amoureux du ski alpin, essentiellement, doivent croiser les doigts. Pour les autres, n’oubliez pas qu’un nombre important d’activités sont à disposition.

On a plus de chance d’attraper la Covid qu’ailleurs

Totalement faux - A la montagne, la majeure partie des activités se fait en plein air. Il s’agit donc d’éviter au maximum d’éventuels endroits clos, mais pour le coup ce n’est pas les grands espaces qui manquent.

Le protocole sanitaire des stations a été validé par l’État

Vrai -Il fait près de 60 pages. On y retrouve un grand nombre de points dont les transports ou les hébergements. Il a été validé par l’État et Jean Castex.

La neige est au rendez-vous en abondance

Vrai -L’ensemble des massifs présente une couche nuageuse plus que suffisante. Dans les Alpes du Sud, on compte entre 40 et 80 cm de neige à 1 500 mètres. De quoi faire de belles batailles de boules de neige.

Fabian FRYDMAN