Succès des musées départementaux arlésiens depuis leur réouverture

Depuis le mercredi 19 mai dernier, les Provençaux peuvent à nouveau profiter des lieux de culture et les musées départementaux arlésiens, le Muséon Arlaten et le Musée départemental Arles Antique, ont enfin pu recevoir leurs premiers visiteurs. Lors d’un déplacement à Arles le samedi 22 mai, Martine Vassal, Présidente du département des Bouches-du-Rhône, a visité « ces deux joyaux de la culture, gardiens des trésors de notre patrimoine, qui balaient les deux millénaires qui ont fait notre histoire, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. »

Les Provençaux et les touristes se sont pressés nombreux pour visiter ces deux musées.

Le Museon Arlaten : plus de 1 800 visiteurs

Depuis le 19 mai, date de sa réouverture après 11 ans de fermeture et un chantier de rénovation colossal que le Département a financé à hauteur de 22 millions d’euros, le Museon Arlaten a accueilli plus de 1 800 nouveaux visiteurs. Créé par Frédéric Mistral en 1899, le musée a proposé son nouveau visage, ses vestiges romains, sa cour intérieure, ses collections et son escalier monumental aux nombreux visiteurs conquis.

Museon Arlaten, réservation : 04 13 31 51 90 ou sur reservation.museon@departement13.fr - Plus d’info : museonarlaten.fr

Le Musée départemental Arles antique : près de 1 400 visiteurs

Près de 1 400 visiteurs ont pu retrouver les vestiges archéologiques du territoire arlésien et les objets témoins de plus 2000 ans d’histoire au Musée départemental Arles Antique. Le buste présumé de Jules César, l’exceptionnel chaland Arles-Rhône 3 ou les enduits rarissimes d’une villa romaine richement décorée ont à nouveau passionné les visiteurs qui ont arpenté les salles du célèbre « Musée bleu ». Depuis son ouverture en 1995, il est fidèle à sa vocation de préserver, promouvoir et diffuser une vision passionnante de l’Antiquité. En ce moment, les équipes du MDAA ont commencé un puzzle géant, la reconstitution des peintures de la Maison de la Harpiste. Ce trésor insoupçonné mis au jour sur le site arlésien de la Verrerie intéresse d’autres sites archéologiques tels que Pompéi. Pour célébrer la réouverture de ces musées, le Département a décidé d’en offrir la gratuité aux visiteurs

Musée départemental Arles antique, réservation : 04 13 31 51 03 ou sur info.mdaa@departement13.fr - Plus d’info arles-antique