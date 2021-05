Suicide de 2 étudiants en BTS à Marseille. Bernard Beignier : ’une rumeur non corroborée par des faits ’

Accueil > Aix Marseille > Société > Suicide de 2 étudiants en BTS à Marseille. Bernard Beignier : ’une (...)

Bernard Beignier Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, Recteur de l’académie d’Aix-Marseille © Mireille Bianciotto

🕯️Il y a une semaine Leyla, 19 ans et Kevin, 21 ans, 2 étudiant·e·s en BTS à Marseille se sont suicidé·e·s.

Nous apportons tout notre soutien aux familles et aux proches ! ⚫ Leur décès, concomitant au refus de #BTSCONTOLECONTINU, serait lié à la peur de l'échec et au stress. — UNEF (@UNEF) May 8, 2021

Bernard Beignier tient à préciser qu’« après vérification auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, ni les services de police et de gendarmerie, ni ceux du rectorat n’ont reçu de signalement en ce sens sur l’ensemble du département. Si de tels faits s’étaient malheureusement produits sur ce territoire, les services de police ou de gendarmerie en auraient été immédiatement saisis et le rectorat informé. À ce stade les propos de l’Unef diffusés sur les réseaux sociaux apparaissent comme une rumeur non corroborée par des faits. La responsabilité collective est aujourd’hui d’assurer à l’ensemble des étudiants, dont ceux de BTS, la sérénité nécessaire à la préparation et au déroulement des examens. C’est ce à quoi s’emploient les services du rectorat et l’ensemble des établissements. »

