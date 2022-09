Suppression de la contribution à l’audiovisuel public : quelles sont les modalités de remboursement pour les mensualités prélevées en 2022 ?

Accueil > Ailleurs > Economie > Suppression de la contribution à l’audiovisuel public : quelles sont les (...)

Dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d’achat des ménages, la contribution à l’audiovisuel public est supprimée pour tous les usagers dès cette année. La suppression de la contribution ne se traduira pas de la même manière selon que vous payez (ou non) par prélèvement mensuel et que vous êtes encore redevable (ou non) de la taxe d’habitation sur votre résidence principale.