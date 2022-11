Tech. 6e édition d’Emerging Valley le 29 novembre : ’Un pont essentiel de l’innovation entre l’Europe et l’Afrique’

Accueil > Méditerranée > Echanges > Tech. 6e édition d’Emerging Valley le 29 novembre : ’Un pont (...)

La 6e édition d’Emerging Valley, sommet international dédié à l’innovation africaine, se tiendra le mardi 29 novembre 2022 au sein du Palais du Pharo de Marseille. Plus de 2 000 participants, 150 startups et 50 investisseurs venus de 70 pays sont attendus en présentiel ainsi qu’en digital.

Un programme inspirant répondant aux enjeux géopolitiques, sociaux et environnementaux mondiaux.

Fondé à Marseille par Samir Abdelkrim, auteur de l’ouvrage « Startup Lions, au cœur de l’African Tech » et placé en 2018 et en 2021 sous le Haut-Patronage du président de la République Emmanuel Macron, Emerging Valley s’est imposé en quelques années comme le Sommet international où se réunissent chaque année les décideurs les plus influents de la tech et de l’entrepreneuriat innovant venus d’Afrique et d’Europe.

« Cette année encore, nous aurons à cœur d’aborder des sujets clés tels que la co-innovation, la souveraineté alimentaire, l’agritech, la souveraineté énergétique, le développement durable ou encore l’Esanté et la civil tech. Au travers de notre événement, nous tenons aussi à montrer comment le territoire Aix-Marseille-Provence, terre de diversité et des possibles, en lice en tant que finaliste pour devenir la capitale européenne de l’innovation 2022 -candidature qu’Emerging Valley, en tant que partenaire de la Métropole, est fier de soutenir- est devenu un pont essentiel de l’innovation entre l’Europe et l’Afrique », décrit Samir Abdelkrim.

Quelque 40 conférences, tables rondes...

Cette 6e édition s’articulera autour de trois stages (ou plateaux). Samir Abdelkrim détaille : « Au total ce ne sont pas moins de 40 conférences, tables rondes, fireside chats, pitch sessions, remises de prix et ateliers qui seront organisés tout au long de la journée sur le Main Stage, ainsi que sur le second stage "Impacts". Et nouveauté cette année, nous avons créé un troisième Stage avec un nouveau format d’intelligence collective, le "Co-Innovation Lab", en partenariat avec l’agence d’innovation africaine Fanaka ».

Le Main Stage

Le Main Stage rassemble les décideurs qui font l’actualité de la tech Afrique-Europe en 2021, aux côtés des champions du digital à impact venus des quatre coins du continent et des acteurs du territoire qui font le lien entre les deux rives de la Méditerranée. Ce plateau débutera par une plénière d’ouverture portée par Samir Abdelkrim. Participeront à cette ouverture officielle : Laure-Agnès Caradec, présidente du conseil d’administration de l’EPA Euroméditerranée, Michèle Rubirola, Première adjointe au maire de Marseille et Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

A la suite de cette ouverture, plusieurs autres plénières thématiques seront proposées sur le « Main Stage » parmi celles-ci :

▪ Plénière Startups africaines et financements à l’heure de la crise mondiale : projection et stratégies des grands investisseurs en Afrique.

Crise financière internationale, plans sociaux en cascade et crash des valorisations boursières des plus grandes références de la tech-scène mondiale : quels impacts sur le VC africain ? Alors que le volume des levées sur le continent n’en finit pas de grimper, marquant une nouvelle fois la singularité de ses écosystèmes, le choc pourrait bien saisir l’Afrique à retardement. Découvrez les conseils des meilleurs investisseurs du secteur en exclusivité ce mardi 29 novembre 29 novembre avec I&P, 500 Global, Kepple Ventures, IFC, Teranga Capital, BPIFrance, Digital Africa ou encore GSMA. Les plus grands Investisseurs en Afrique seront présents à Emerging Valley et prendront la parole au Palais du Pharo.

Cette conférence comptera parmi ses intervenants : Sébastien Boyé, Co-Directeur Général d’Investisseurs & Partenaires - Satoshi Shinada Partner Kepple Africa Ventures - Mareme Dieng Lead Africa 500 Global - Isabelle Beabar, Directrice des affaires internationales & Européennes de Bpifrance - Olivier Furdelle cofondateur de Teranga Capital, Stéphan Eloïse Gras, Directrice Executive de Digital Africa ou encore Max Cuvellier Head of Mobile for Development GSMA .

▪ Co-Innovation Europe-Afrique : le nouveau paradigme ? Passer de la coopération au destin partagé à travers le prisme de l’innovation.

En partenariat avec la métropole Aix-Marseille-Provence, cette conférence comptera parmi ses intervenants Daniel Schaer, Ambassador-at-large for Economic Cooperation with Africa, Estonie, Slim Khalbous, Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie, ou encore Marième Diop, Directrice Afrique Francophone IFC - Groupe de la Banque Mondiale.

▪ Souveraineté alimentaire 2.0 : inventer une nouvelle alliance agricole entre les deux continents, grâce au digital, à l’heure des nouvelles disruptions géopolitiques.

Cette conférence, en partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône est axée sur la souveraineté alimentaire aura pour participants : Arnaud Mercier, Conseiller départemental Délégué au Contrôle de Gestion, aux Systèmes d’information et aux services numériques, Valérie Verdier Présidente Directrice Générale de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), et de nombreuses startups africaines spécialisées dans la souveraineté alimentaire grâce au digital.

▪ Souveraineté énergétique : L’innovation technologique au cœur de la mise en place de politiques énergétiques durables, souveraines, et résilientes en Afrique, plénière suivie de la remise des Awards Digital Energy Challenge

▪ Décarbonation et Villes Neutres pour le Climat : quelles innovations partagées entre l’Europe et l’Afrique ?

En partenariat avec la ville de Marseille, cette conférence sera rythmée par des échanges entre Laurent Lhardit, adjoint au maire de Marseille, Yaya Koné, Fondateur de Coliba, Anicia Jaegler, Doyenne associée à l’Inclusivité et Professeure Senior Kedge Business School ou encore Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale Moroccan Information Technopark Company MITC.

▪ Villes informelles : l’Émergence de la Ville informelle Africaine 2.0 : comment le continent devient le laboratoire de la nouvelle gouvernance urbaine via le digital ?

Cette plénière sera réalisée en partenariat avec l’Établissement Public d’Aménagement Euro-Méditerranée (EPAEM). Y participeront : Marie-Luce Bousseton, directrice générale par intérim de l’EPAEM, Maria Christina Kolo, fondatrice de GreenNKool & lauréate du prix Med’Innovant Africa 2021, Ibrahima Guimba-Saidou, Président de l’Agence Nationale des Systèmes d’Information du Niger mais également un représentant de l’Agence française de développement ou encore SE l’Ambassadeur d’Inde en France.

Seront aussi organisées, sur le Main Stage, différentes séquences

▪ Un temps consacré au programme REA Bridge Africa, réseau d’entrepreneurs, porté par Anima Investment Network.

▪ La remise des Awards Digital Energy Challenge à une dizaine de startups africaines de la souveraineté énergétique.

▪ la remise du Prix Med’innovant Africa suivi de la remise du Prix Provence Africa Connect 2021 par Marie-Luce Bousseton et Didier Parakian, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence.

▪ La présentation de la cohorte 2022 du programme Social & Inclusive Business Camp de l’Agence française de développement. 5 startups pitcheront devant l’assistance.

Le Stage 2 "Impacts" : Place aux acteurs de terrain et aux programmes 100% axés impact

Ce plateau proposera des sessions courtes et dynamiques avec des angles thématiques concrets et orientés-résultats mais aussi des témoignages et des retours d’expérience de ceux qui œuvrent au quotidien pour l’innovation à impacts en matière sociétale, d’e-santé, d’agritech, de résilience énergétique, d’e-sport ou encore de jeux-vidéo.

Parmi ces sessions :

▪ Rea Bridge Africa : Renforcer les réseaux d’entrepreneurs en Afrique - en partenariat avec Anima rea bridge Africa.

▪ Innover en Provence - en partenariat avec la métropole Aix-Marseille-Provence.

▪ E-Santé : les nouvelles innovations croisées entre l’Europe et l’Afrique - en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence.

▪ L’E-sport, nouveau grand marché du futur entre l’Europe et l’Afrique - en partenariat avec le Département des Bouches du Rhône.

▪ Retour d’expérience du Social Inclusive Business Camp : les startups à impacts ont la parole ! - en partenariat avec l’Agence Française du Développement.

▪ Présentation des Startups africaines de la souveraineté énergétique

▪ Et plusieurs autres sessions partenaires comme celle notamment du GIZ SAIS.

Le "Co-Innovation LAB" : Un troisième stage qui valorise l’intelligence collective

Inédit, ce plateau au format long, collaboratif et dédié à des sujets de fond, proposera un format participatif. Ce stage se réalisera en partenariat avec Fanaka, une agence africaine spécialisée sur l’innovation collaborative.

Parmi ces sessions :

▪ « Elles dirigent ! Panorama de l’entrepreneuriat au féminin en Tunisie » - en partenariat avec FAST.

▪ De la préservation de la biodiversité à l’inclusion des populations les plus fragiles :

comment les Techs Méditerranéennes réparent "Mare Nostrum".

▪ L’Intelligence collective au service de la Souveraineté énergétique.

▪ EdTech, Civic Tech, Legal Tech : redonner du pouvoir aux citoyens africains grâce aux outils numériques.

▪ Ainsi que trois autres sessions thématiques sur l’intelligence collective en partenariat, pour chacune d’entre elles, avec Scale Changer, Expertise France et Digital Africa.

L’événement est ouvert à tous, gratuitement, sur simple inscription (obligatoire) sur le site d’Emerging Valley. Il peut être suivi en ligne ou en présentiel (dans le respect des jauges établies pour favoriser la qualité du réseautage et des échanges business)