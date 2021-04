Tech : Un passeport digital pour tout savoir sur un bateau Hynova Yachts

Accueil > Ailleurs > Sciences > Tech : Un passeport digital pour tout savoir sur un bateau Hynova (...)

Véritable « carnet de vie numérique », ce « passeport digital » est stocké dans une plateforme Blockchain de dernière génération, infalsifiable et transmissible de propriétaire à propriétaire. « Nous avons pour mission d’être non seulement un maillon du changement mais si possible un accélérateur vers des nouveaux modes de comportement. Notre écosystème est un bien précieux que nous devons protéger au mieux. Hynova souhaite apporter sa pierre à l’édifice en proposant une alternative, plus saine, plus respectueuse de l’environnement aux "day boats" (bateaux prévus pour un usage à la journée ndlr) actuels », précise Chloé Zaied, fondatrice et CEO d’Hynova Yachts

Renforcer la notion de transparence

Dans cette optique, il était donc essentiel pour la marque de renforcer la notion de transparence, tout en insistant sur la qualité, la technicité, la personnalisation et les spécificités de chacun de ses navires. Pour allier l’ensemble de ces problématiques, Hynova Yachts a opté pour la création d’un « carnet de vie digital » unique et évolutif, fourni à chaque propriétaire lors de l’acquisition d’un de ses yachts.

Ce dispositif entre dans une stratégie de conception et de commercialisation de tenders yachts uniques qui vont au-delà des attentes des clients, dans un souci permanent de ne pas produire de bien nocif, dangereux ou polluant. Mais aussi de construire en préservant l’environnement, les ressources naturelles, tout en garantissant la qualité et la sécurité aux consommateurs et aux travailleurs.

« Nous sommes très fiers d’accompagner Hynova Yachts dans cette première mondiale » explique Didier Mattalia, co- fondateur de Trust-Place. « Cela confirme d’abord le dynamisme et l’esprit d’innovation présent dans la région, mais aussi la volonté forte de la marque de communiquer de manière permanente et exclusive avec tous ses clients, autour de ses trois axes que sont l’écoresponsabilité, le luxe et la technicité de ses navires », ajoute le dirigeant. Chaque certificat digital est lié à son navire, ainsi qu’à son propriétaire.

Un accès facile à toutes les informations nécessaires

Les informations principales sont stockées de manière infalsifiable et évolutive dans une Blockchain de 3ème génération grâce à la plateforme Trust-Place. Ces passeports numériques sont ainsi disponibles au travers d’une application mobile dédiée, et vont permettre d’avoir accès facilement à toute une série d’éléments comme l’organisation précise des opérations de révisions, les informations relatives aux équipements de bords, leur histoire, leur origine…

Mais aussi à une communication directe avec la marque autour d’avantages uniques, personnalisés et innovants, comme des localisations de lieux magiques ou seuls ce type de navires peut naviguer ! « Nos navires ont tous les atouts pour voguer discrètement et sans laisser de trace dans les plus beaux lieux du globe Aucun risque de fuite de carburant, ni bruit de moteur... Les seuls rejets sont de l’eau douce produite par l’électrolyse inverse », ajoute Chloé Zaied.

En cas de revente du yacht, le certificat sera automatiquement transféré au nouveau propriétaire, et Hynova conservera la relation avec ce dernier pour le faire entrer dans son univers et dans sa communauté. « Il s’agit pour nous de décliner les principes du développement durable à notre échelle : satisfaire ses besoins présents tout en permettant aux générations futures de satisfaire les leurs, et partager ce message. L’association avec Trust-Place était évidente car nous partageons vraiment les mêmes valeurs », explique Chloé.

Certificat digital : une première mondiale

Pour le revendeur, ce certificat digital est un atout lui permettant de conserver, voire maximiser sa valeur de revente. Pour l’acheteur, c’est un gage de quiétude quant à l’état du yacht qu’il souhaite acquérir. « Nous sommes très fiers de cette première mondiale. On parle beaucoup en ce moment de souveraineté numérique, de Blockchain, ou de NFT (non-fungible token). Avec Trust-Place, nous mettons peu à peu en place toutes ces notions, au service de cas d’usages très concrets et très simples, mais générant une vraie valeur pour les marques et pour leurs clients, dans des domaines de plus en plus variés » conclut Didier Mattalia.

