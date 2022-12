Téléthon 2022 : les promesses de dons atteignent plus de 78M€ un montant supérieur à celui de 2021

Accueil > Ailleurs > Société > Téléthon 2022 : les promesses de dons atteignent plus de 78M€ un montant (...)

Vous pouvez encore donner au 3637 ou sur le site du téléthon ©Destimed/RP

Les 30 heures du Téléthon 2022 se sont achevées sur un compteur de 78 051 091 euros contre 73 622 019 euros l’an dernier. De Guebwiller à Cassis, en passant par Dijon, Lorient et le Cap-Ferret, des millions de personnes ont retrouvé cette chaleur exceptionnelle et cette fête unique qui caractérisent le Téléthon et ses milliers d’animations. Un soutien vital pour le combat des familles et pour les chercheurs, « ces obsédés du sauvetage de vies » comme Kev Adams les a qualifiés. Si les victoires des chercheurs se multiplient, les malades et leurs familles ont rappelé tout au long du week-end l’urgence de voir arriver de nouveaux traitements.

Néanmoins, les dons peuvent encore être faits jusqu’à vendredi par téléphone (3637) ou en se rendant sur le site afm-telethon.fr/fr

Après les premières avancées, par exemple contre des déficits immunitaires, les travaux financés par le Téléthon ciblent des pathologies plus complexes, comme les maladies neuromusculaires. Il y a trois ans, un traitement de l’amyotrophie spinale, maladie qui condamnait les bébés à une mort précoce, a ainsi été mis sur le marché.

La rédaction