Téléthon les 3 et 4 décembre 2021. ’3637’ les quatre chiffres sont de retour, ils n’attendent que vous

Accueil > Ailleurs > Société > Téléthon les 3 et 4 décembre 2021. ’3637’ les quatre chiffres sont (...)

Les 3 et 4 décembre 2021, sur les antennes de France Télévisions, retrouvez les témoignages de familles pour qui le Téléthon a tout changé, et de ceux pour qui le Téléthon peut tout changer. Découvrez les histoires des chercheurs et celle d’une révolution médicale qui nous concerne tous, plongez au cœur de la mobilisation des milliers de bénévoles dans les villes et villages de France, et retrouvez le parrain Soprano, entouré de nombreuses personnalités.

Le combat des parents, la vie des enfants

Soprano, le parrain de cette 32e édition et Jules qui a beaucoup de choses à raconter ©AFMTéléthon

En 1958, des parents d’enfants touchés par des maladies neuromusculaires fondent l’Association française de lutte contre la myopathie (AFM). Cette association impulse des travaux de recherche et trouve des médecins capables de diagnostiquer et prendre en charge les malades. Lors d’un colloque scientifique organisé par l’AFM en 1986, le gène responsable de la myopathie de Duchenne, la plus fréquente des maladies neuromusculaires de l’enfant, a été identifié. Dès lors, cette découverte a amené l’AFM à faire de la recherche génétique l’un des fers de lance de son action.

Le Téléthon voit le jour en 1987. Parrainée par l’acteur Jerry Lewis, et adaptée d’un marathon télévisuel existant aux États-Unis depuis 1966, cette première édition de l’événement fait connaître la myopathie par le biais des enfants malades et leurs proches. Chaque année plus de 80 % de sa collecte est engagée pour ses missions : guérir et aider. En 30 ans, de véritables prouesses scientifiques, médicales et sociales ont été accomplies pour les malades et leur familles ainsi que la recherche, le médecine et la société toute entière.

La télévision publique est le diffuseur du Téléthon français depuis sa création. Retransmis pendant 30 heures en direct et sans interruption sur France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre-Mer 1ère), ce marathon télévisuel touche près de 20 millions de personnes. L’émission est aussi retransmise en direct en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Andorre et à Monaco.

2020 a été une année particulière ! L’épidémie de Covid-19 oblige les bénévoles à repenser l’organisation de leurs animations au profit du Téléthon.

Le Téléthon en chiffres 5 millions de participants

20 000 animations en France

53 000 associations locales mobilisées

10 000 communes engagées

1 million de donateurs

226 000 fans sur Facebook

142 000 followers sur Twitter

90 partenaires nationaux

200 000 bénévoles le jour J

3637 la ligne des dons ©AMFTéléthon

Pour faire un don : 3637 ou sur afm-telethon.fr

« 1 000 chercheurs dans les écoles »

Tout au long du mois de novembre, l’AFM-Téléthon et l’association des professeurs de biologie et de géologie (APBG) s’associent pour faire entrer le monde de la recherche dans les collèges et les lycées. L’opération « 1 000 chercheurs dans les écoles » propose aux élèves de la 3e au lycée de découvrir la recherche, ses métiers, son quotidien et ses enjeux. Depuis sa première édition en 2013, plus de 190 000 élèves ont pu rencontrer des experts scientifiques issus des laboratoires soutenus par l’AFM-Téléthon.

À travers des interventions d’une cinquantaine de minutes, les scientifiques présentent leurs travaux et répondent aux questions des collégiens et lycéens sur la recherche ainsi que sur les formations aux nombreux métiers du laboratoire. Les chercheurs mobilisés pour ces rencontres sont issus des laboratoires soutenus par l’AFM-Téléthon qui sont à la pointe de l’innovation dans la recherche scientifique.

Cette opération sensibilise les plus jeunes aux avancées récentes de la génétique (thérapie génique, thérapie cellulaire...) et permet aux élèves d’échanger avec un chercheur sur son quotidien, sa formation et sur les différents métiers du laboratoire.

L’association des professeurs de biologie et de géologie (APBG)

La rédaction

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site