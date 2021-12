Accueil > Ailleurs > Société > Téléthon : tombola extraordinaire avec Stars Solidaires

Le 35e Téléthon sera plus festif et fédérateur que jamais. Pour soutenir les familles touchées par la maladie, Stars Solidaires revient pour une deuxième grande tombola après le succès rencontré l’année dernière.



Quatre jeunes entrepreneurs et amis - Natacha Benabou, Miléna Benchetrit, Marguerite Courtois et Pierre Jungers - ont eu cette idée folle : fédérer des stars au profit de belles causes. Stars Solidaires est né pendant le 1er confinement, au profit de #Protegetonsoignant et a déjà levé près de 4 millions d’euros. Aujourd’hui, c’est le point de rencontre des célébrités et marques engagées. Stars solidaires revient pour le téléthon 2021.

Comment participer ?

sur stars-solidaires

1 ticket digital = 10 euros = 1 chance de remporter ces lots extraordinaires… possibilité d’acheter autant de tickets que vous souhaitez

1 tirage au sort par lot

100% des bénéfices reversés à l’AFM Téléthon

Contrairement à une vente aux enchères, l’opération est une occasion pour le grand public d’acquérir une expérience unique, un objet d’exception ou une œuvre d’art de grande valeur (jusqu’à 68 000 €), tout en aidant un combat, celui des familles dont les enfants sont atteints de maladies génétiques.

Des exemples de lots :

La montée des marches au Festival de Cannes et cérémonie d’ouverture.

Un Kong de Richard Orlinski à 68 000€.

Une matinée en cuisine avec Pierre Gagnaire et dîner pour 2 dans son restaurant.

Une bague du joaillier Boucheron.

Une nuit comme un roi à l’hôtel des Airelles au Château de Versailles avec dîner au restaurant Ducasse pour 2.

Un dossard pour courir le Marathon derrière les athlètes professionnels, lors des JO Paris 2024.

Un cours d’écriture avec Marc Levy ou David Foenkinos.

Un week-end VIP lors du Circuit Paul Ricard Grand Prix de F1 2022.

ou encore Fréderic Beigbeder qui fait de vous le personnage de son prochain roman.

et bien d’autres...

Pourquoi le Téléthon ?

3 millions d’enfants sont touchés par une maladie rare en France. Le Téléthon mène des recherches pour les soigner, et Stars Solidaires contribue à la mission aider : aider leurs familles pour faire face à ce quotidien qu’est la maladie.

Objectif : 3M€

Découvrez tous les lots sur stars-solidaires.com jusqu’au 4 décembre. Les lots seront présentés lors du direct du Téléthon sur France TV les 3 et 4 décembre, et certains gagnants seront tirés au sort en live.