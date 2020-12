Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Tempête Alex : Didier Deschamps chante pour les sinistrés

On l’avait déjà vu dans la troupe des Enfoirés pour les Restos du Cœur, aux côtés de Kylian M’Bappé. Un fois encore, Didier Deschamps se mobilise pour la bonne cause : celle des victimes de la tempête Alex et les vallées ravagées de la Roya et de la Vésubie.