Toulon : 1,4 million d’euros pour la rénovation du commissariat de police

Accueil > Toulon : 1,4 million d’euros pour la rénovation du commissariat de (...)

Le Préfet Evence Richard en visite à l’hôtel de Police de Toulon ©G.CARVOYEUR

Sur le plan national, le parc de l’État représente près de 100 millions de m² et la consommation des bâtiments publics, un quart des émissions de gaz à effet de serre en France ! Face à ce constat, le Gouvernement a donc souhaité prendre part, de manière substantielle, à l’effort national de rénovation énergétique. Dans cet optique,

France Relance consacre une enveloppe de 4 milliards d’euros, dont 300 millions délégués aux régions. Outre la diminution de l’empreinte énergétique, il est également prévu un soutien du secteur de la construction au niveau local et une modernisation des lieux de vie collectifs au bénéfice des usagers et des agents.

2,5 millions d’euros alloués aux bâtiments de la police et de la gendarmerie

« Dans le Var, l’État entreprend des rénovations de son patrimoine immobilier, puisque 102 projets ont été retenus pour plus de 25,9 millions d’euros. Ces investissements concernent les infrastructures relevant des ministères de la Défense, de l’Intérieur, de l’Enseignement Supérieur, de la Justice ou de l’Économie. Pour les forces de l’ordre, 2,5 millions d’euros seront alloués aux bâtiments de la police et de la gendarmerie », dissèque le préfet du Var. Avant d’ajouter : « Tout cela permettra notamment l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique dans plusieurs commissariats, le remplacement de menuiseries extérieures, des chaudières vétustes dans plusieurs gendarmeries et bien d’autres opérations comme l’acquisition de vélos électriques ».

1,4M d’€ pour le commissariat de police de Toulon

Parmi les dépenses, 1,4 millions d’euros permettront la rénovation du commissariat de police. Les intéressés ne boudent pas leur plaisir, car cela fait de longues années maintenant que les policiers attendaient ces travaux, repoussés à de nombreuses reprises faute de budget. Ce chantier en est un parmi d’autres, explique Evence Richard : « plusieurs demandes ont été portées dans le cadre de l’appel à projets, lancé conjointement par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et par le ministère délégué aux Comptes publics. »

Du côté varois, 17 opérations ont bénéficié du financement nécessaire pour être engagées dans les prochains mois, dont 7 pour la police nationale… Ces derniers représentant un montant de 1,5 millions d’euros. Outre une amélioration des conditions de travail des forces de l’ordre, il est essentiel de souligner que ce programme est également une manne financière non négligeable pour le tissu économique régionale. « Cela représente un levier important de soutien au secteur économique local, dans une période où l’activité est fortement impactée par la crise sanitaire », conclut le préfet du Var.

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Encadré

Trois appels à projet varois

Dans le Var, trois appels à projet font l’objet d’une instruction départementale.

Rénovation énergétique des bâtiments des collectivités

Les porteurs de projets pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux et intercommunaux ont jusqu’au 20 février pour déposer leur dossier sur https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dsilfrancerelance-renovationenergetique-var

Compte-tenu des difficultés des collectivités à présenter des dossiers visant au minimum 30 % de gain énergétique, seront aussi examinés les dossiers réalisant des gains en deçà de cet objectif.

Dépôt des dossiers sur https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dsil-francerelancerenovationenergetique-var

+ d’informations en cliquant sur www.var.gouv.fr

Alimentation locale et solidaire

Cette mesure dotée de 270 000€, pour le 83, vise à soutenir des acteurs locaux qui développent des projets orientés autour de trois thèmes principaux :

• le soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration de l’approvisionnement en produits locaux et de qualité

• le soutien aux associations, TPE-PME, communes ayant des projets de mise à disposition d’une alimentation de qualité

• le soutien aux initiatives de développement de commerces solidaires ambulants destinés en particulier aux personnes isolées ou modestes.

Le porteur de projet devra s’attacher à démontrer que le projet favorise l’accès des plus modestes et/ou des personnes isolées à une alimentation saine, durable et locale.

Date limite de dépôt des dossiers : jusqu’au 1er novembre 2021

Dépôt des dossiers sur https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/alim-locale-etsolidaire-var

Plus d’informations en cliquant sur www.var.gouv.fr

Soutien pour lutter contre l’abandon des animaux de compagnie

Il propose des aides de deux natures :

• Une aide au financement de campagnes de stérilisation de chats ou de chiens (matériel, frais vétérinaires)

• Une aide au financement de travaux ou d’équipements pour des refuges pour animaux de compagnie. Les refuges pour équidés sont également éligibles.

Ces aides peuvent être mobilisées pour des travaux de réparation et de modernisation de refuges existants ou pour la création de nouveaux refuges. De 2 000 à 300 000€ peuvent être alloués.

+ d’informations sur la constitution des dossiers : agriculture.gouv.fr

Dépôts de dossier se font auprès de la DDPP du Var : ddpp@var.gouv.fr

Plus d’informations en cliquant sur www.var.gouv.fr

Si votre projet ne répond pas à un appel à projets en cours ou a venir, déposez-le sur le guichet unique de la préfecture.