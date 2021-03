Toulon : Chalucet parmi les cinq meilleurs EcoQuartiers de France

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Toulon : Chalucet parmi les cinq meilleurs EcoQuartiers de (...)

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique en charge du logement, a remis le label EcoQuartier à Hubert Falco, maire de Toulon et président de la Métropole, lors d’une cérémonie en visioconférence. Toulon, au travers de Chalucet, s’impose parmi les cinq meilleurs EcoQuartiers de France avec Le Havre, Haguenau, Miramas et Cornimont.

Corinne Vezzoni et le label en main ©Presse Agence

En préambule, la ministre n’a pas manqué de saluer la qualité de la réalisation et la richesse de l’offre proposée aux habitants de Chalucet, le cadre de vie agréable, la mixité des fonctions, les espaces naturels de qualité, la biodiversité préservée, la présence de l’eau et la limitation de l’usage de la voiture. Pour Emmanuelle Wargon, un EcoQuartier doit s’inscrire dans un projet global d’urbanisme et cette dimension n’est possible que grâce à la vision d’un maire. « En ce sens, la réalisation conduite par Hubert Falco à Toulon est exemplaire », a ajouté la représentante du Gouvernement.

Hubert Falco, président de TPM, maire de Toulon et ancien Ministre, n’a pas caché sa satisfaction au moment de recevoir ce trophée. Le label, décroché par la cité varoise, est la reconnaissance d’un travail réalisé par l’agence Corinne Vezzoni et associés (architectes urbanistes mandataire), l’agence Devillers & associés (architecte cotraitant) et HYL (paysagistes cotraitant).

La récompense de l’exemplarité environnementale

L’EcoQuartier Chalucet, quartier de la créativité et de la connaissance, est une opération de cœur de ville inédite en Europe, qui s’étend sur 3.5 hectares. Organisée autour de plusieurs maîtrises d’ouvrage (TPM, CCI, Ville de Toulon et Département), l’opération est composée du Jardin Alexandre 1er et de 6 équipements : les Beaux-Arts (regroupant École supérieure d’art et de design TPM et TVT Innovation), la Médiathèque Chalucet, la Maison de la Créativité (regroupant Kedge BS et Camondo Méditerranée), deux bâtiments de bureaux pour le Département et les logements de la Voile Blanche (Icade).

Le label EcoQuartier étape 3 récompense le projet pour son exemplarité environnementale, sa volonté de développement urbain durable et sa démarche de transition écologique. Il est important de noter que la démarche environnementale est une partie essentielle du projet. « Cet aménagement a été élaboré en prenant en compte l’incidence de la structure urbaine définie sur la performance énergétique du quartier, les ambiances des espaces extérieurs et le confort intérieur des bâtiments. Le parti pris a été de maximiser les orientations Sud, notamment pour les logements, pour réduire les besoins énergétiques en chauffage l’hiver, et de créer un quartier végétalisé avec des bassins thématiques associés aux végétaux pour minimiser l’effet d’îlot de chaleur », explique Corinne Vezzoni. Avant d’ajouter : « Les architectes ont éloigné les logements du boulevard Toesca pour limiter les nuisances sonores et maîtriser le vent, notamment le Mistral ayant une orientation Nord/Ouest, pour limiter l’impact sur les performances énergétiques des bâtiments, la gêne sur les piétons, la croissance des végétaux ».

L’application d’un concept énergétique performant

En ce qui concerne la production énergétique, des solutions bi-énergie, tel que le gaz/électricité, ont été proposées dès que possible. De plus, l’utilisation de solutions performantes, à basse ou moyenne température, a été systématisée. « Pour chacun des projets de bâtiment, le concept énergétique est composé d’une chaufferie gaz modulante à condensation permettant de réaliser tout ou partie des besoins en chauffage quand l’implantation d’une chaufferie a été possible. Un groupe froid ou une pompe à chaleur assurent les besoins si nécessaire, à l’électricité ou au gaz, un fonctionnement utilisant le rafraîchissement nocturne par ventilation naturelle. L’utilisation de béton bas carbone fait aussi partie des réponses fournies par le projet en anticipation de la réglementation environnementale 2020 », détaille l’architecte.

C’est donc au cœur d’un EcoQuartier respectueux des habitants et de l’environnement que les Toulonnais peuvent bénéficier de multiples avantages. Une inspiration pour de nombreuses métropoles qui se doivent dès maintenant de repenser l’habitat de demain

Mathieu SELLER avec PA