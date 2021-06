Accueil > Méditerranée > Var > Toulon : Comme un envol de papillons

Ils accompagnent traditionnellement l’arrivée des beaux jours, alors depuis quelques jours, des milliers de papillons sont arrivés dans le ciel des rues de Toulon. Emblèmes de liberté retrouvée et de douceur de vivre, ils y resteront durant toute la saison estivale pour le plus grand plaisir des riverains et des promeneurs.

©Laurent Perrier/Ville de Toulon

C’est un spectacle tout en poésie et en symbole : des nuées de papillons multicolores se sont posés dans le centre-ville de Toulon pour le plus grand plaisir des Toulonnais et des visiteurs.

Des rues qui respirent la gaieté

Pour les promeneurs qui arpentent les cours Lafayette, les rues d’Alger, d’Astour, Hoche, Émile Zola, Jean Jaurès et Pierre Sémard, c’est un bel esprit de fête retrouvé. Les joyeux lépidoptères ont également investi les places de la cathédrale, Puget, Camille Ledeau, le centre commercial Mayol et le secteur des Halles mais aussi les fontaines, les candélabres, les jardinières suspendues et les vitrines des commerces.

Air de fête

L’initiative est menée en partenariat avec la Ville et l’Office du Commerce et de l’Artisanat (OCAT) et coïncide avec la reprise, tant souhaitée, de l’activité économique. Il y a une semaine à peine, les commerçants obtenaient le droit de relever le rideau de leurs boutiques et les terrasses des cafés et des restaurants celui d’accueillir à bras ouvert leurs clients. Un spectacle qui redonne à tous du baume au cœur et qui donne un air de fête. Un événement que les commerçants du centre-ville sont heureux de célébrer d’une manière toute particulière !

La rédaction avec VDT