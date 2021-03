Accueil > Culture > Toulon : Occupation du Théâtre Liberté, scène nationale

Le théâtre Liberté occupé ©ville de Toulon

Depuis ce dimanche 21 mars, une délégation -composée d’étudiantes et étudiants du Conservatoire de Toulon Provence Méditerranée, de l’École des Beaux-Arts TPM et d’intermittents du spectacle-, occupe le Théâtre Liberté en signe de protestation et d’incompréhension. Leurs revendications sont celles des autres collectifs formés dans plus d’une soixantaine de théâtres à travers la France. Par la voix de son directeur Charles Berling, Châteauvallon-Liberté, scène nationale, a fait part de son incompréhension et de sa colère face au choix de fermer les lieux culturels en novembre dernier. Depuis lors, toute l’équipe est mobilisée pour maintenir les théâtres en activité dans et hors les murs, avec tous ses publics.

Un risque de précarité aggravée pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle

C’est dans une volonté de solidarité que le théâtre liberté a donc mis à disposition du collectif ses locaux. Le mouvement actuel d’occupation des théâtres traduit la désespérance de tout un secteur, face à l’absence de perspectives de réouverture et le risque de précarité aggravée pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle.

En s’inscrivant dans ce mouvement national, la Scène nationale s’associe pleinement à ces revendications, tout en poursuivant ses activités en parallèle : ateliers et actions culturelles, représentations en milieu scolaire, résidences d’artistes et répétitions de spectacles en création…

Mathieu SELLER