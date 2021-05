Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Toulon : Un nouveau havre de paix au Pont du Las

Le jardin des Hespérides au square Barthélemy a été inauguré par Hubert Falco, président de la Métropole. Ce projet, entre dans le cadre de la réhabilitation des quartiers de Toulon, et complète les nombreuses actions de la Ville dans le quartier du Pont du Las, en termes de rénovation urbaine.

Inauguration du jardin des Hespérides ©Presse Agence

Au cours des derniers mois, deux autres parcs ont bénéficié d’une salutaire cure de jouvence dans ce secteur, avec la création d’aire de jeux, terrains de boules, terrain multisports, parc à chiens, aire de repas et végétalisation des espaces.

« Ainsi agrandi et restructuré, le square Barthélémy offre aujourd’hui un nouveau visage, avec un point de vue sur l’église du Pont du Las comme sur l’école Saint Roch dans un environnement de qualité et apaisant », a souligné Hubert Falco, lors de l’inauguration.

Sécurisation et aménagement paysager

A l’origine, ce lieu est un jardin traversant, situé entre la rue Michel de Borges et la rue Saint-Laurent, où se trouvait un bâtiment vétuste. Ce dernier détruit, un nouvel espace a permis une restructuration de l’ensemble. Le choix a été fait de prioriser la sécurisation de l’accès au parvis de l’école élémentaire du Pont du Las et la création d’un jardin de 1 500m2 pour un montant de travaux de 499 000€.

De nombreuses améliorations de l’urbanisme

Travaux de voirie, élargissement des trottoirs, pose de barrières de sécurité et reprise du pluvial, autant d’améliorations destinées à sécuriser la circulation aux abords de l’école et réalisés sur une période 4 mois.

Quant au jardin, 1 200 végétaux méditerranéens, 17 agrumes et 6 arbres ont été plantés. Il est agrémenté de nombreuses jardinières en pierre et bénéficie d’un cheminement, d’une passerelle en bois, d’un parc à chiens, d’une aire de jeux pour enfants et d’un nouvel éclairage.

Gilles CARVOYEUR