Toulon, première université de France labellisée équitable

Le label commerce équitable pour l’université de Toulon ©Presse Agence

Pour Xavier Leroux, le développement durable et le commerce équitable sont parfois des notions galvaudées qui peuvent engendrer un certain flou dans l’esprit collectif. Pour bien faire comprendre leur importance, il est essentiel de les convertir en actions concrètes. « Je ne peux que me satisfaire de l’orientation prise depuis de longues années par notre Université, dans cette démarche citoyenne essentielle pour l’avenir de tous. Tout ce travail est rendu possible grâce au personnel administratif et enseignant, mais aussi aux étudiants qui ont pris à bras le corps cette thématique, notamment avec leur association "Mouvement Solidaire et Durableé. Je remercie également M. Molinas, président de l’association varoise L’Équitable, qui nous accompagne sur nos projets », déclare le Président de l’Université.

Une université partenaire des acteurs locaux, nationaux et internationaux

L’obtention de ce label national « Université de commerce équitable » garantit la qualité des actions menées par l’UTLN. Il offre davantage de visibilité à l’établissement en l’identifiant comme partenaire privilégié auprès des acteurs locaux, nationaux et internationaux. Un exemple à suivre, selon Dorothée Brécard, enseignante et vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire : « Ce label constitue la première étape d’une démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises NDLR) que l’Université de Toulon souhaite développer davantage dans le cadre de sa vie étudiante, ses formations, ses recherches et ses services ».

Une volonté écoresponsable tournée vers le commerce équitable

Avec l’ouverture, en 2007, d’un Master Commerce International Équitable et Durable (Cied), unique en France, l’Université a permis de mieux appréhender les limites posées par la mondialisation et le commerce international conventionnel, ainsi que le rôle du commerce équitable pour répondre à ces problématiques. C’était également l’objectif lors de la création d’un DU « tourisme et terroir durable », en partenariat avec des acteurs locaux et nationaux. Depuis plusieurs années donc, l’Université de Toulon s’est clairement engagée dans une démarche écoresponsable plus particulièrement tournée vers le commerce équitable.

Gilles CARVOYEUR