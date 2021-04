Tourisme. Marseille propose d’investir sur l’accueil plutôt que sur la promotion

Accueil > Aix Marseille > Politique > Tourisme. Marseille propose d’investir sur l’accueil plutôt que sur la (...)

Afin de promouvoir un tourisme durable et en prévision d’une saison estivale dense, la ville de Marseille demande à l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès « une réorientation de ses actions vers l’accueil des touristes dans de meilleures conditions et la promotion d’une offre touristique de qualité sur l’ensemble de la ville, en accord avec le contexte sanitaire actuel. »

© Hagay Sobol

Un choix illogique et dangereux face à la fréquentation déjà attendue

La ville de Marseille semble prendre le contre-pied du plan de relance pour le tourisme que vient de présenter la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le CRT. En effet, elle dit regretter dans un communiqué le choix de l’Office qui consacre « plus d’un million d’euros à des opérations de communication et de promotion de Marseille sur le territoire national ». Et face aux prévisions de très forte fréquentation pour cette saison estivale, la Ville demande à l’Office de Tourisme « de permettre un accueil optimal des touristes présents en ville et un soutien aux professionnels du tourisme, et conteste donc ce choix qu’elle juge illogique et dangereux face à la fréquentation déjà attendue ».

Marseille doit réserver le meilleur accueil aux visiteurs touristes

La Municipalité propose donc à l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille « de réorienter ses priorités en faveur de l’accueil et notamment de déployer des agents chargés d’accueillir et d’orienter les touristes, aux côtés des personnels municipaux qui assurent des missions essentielles de médiation et de tranquillité publique. » La municipalité explique, toujours dans le communiqué, que « soucieuse de favoriser une saison estivale réussie et de respecter les contraintes sanitaires imposées, Marseille doit réserver le meilleur accueil aux visiteurs touristes en coordination avec les professionnels du tourisme tout en préservant le cadre de vie des Marseillaises et des Marseillaises et les lieux exceptionnels de la cité phocéenne. »

Prendre en compte les aspirations citoyennes, les enjeux environnementaux et l’optimisation des impacts économiques

« Dans la configuration exceptionnelle que nous allons connaître cette année, il est plus que jamais nécessaire que tous les acteurs partagent une même stratégie. La ville de Marseille entend développer le tourisme en prenant en compte les aspirations citoyennes, les enjeux environnementaux et l’optimisation des impacts économiques », conclut pour sa part Laurent Lhardit, adjoint au maire en charge du dynamisme économique, de l’emploi et du tourisme durable.

Patricia MAILLÉ-CAIRE